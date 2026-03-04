Fomento industrial crece 45.8 % y fija metas para 2026

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) acordaron establecer una mesa técnica permanente para dar seguimiento a los principales temas que inciden en la competitividad del sector, durante un encuentro encabezado por el ministro Julio Moltó.

La reunión definió tres ejes prioritarios de trabajo: la revisión del texto único de la Ley 76 de fomento industrial, la hoja de ruta para el reglamento técnico de etiquetado y la instalación de un espacio conjunto de diálogo público-privado con seguimiento técnico continuo.

Durante el encuentro, el MICI presentó resultados de gestión 2025. El régimen de fomento industrial aprobó 20 nuevos certificados, once para empresas que ingresaron por primera vez, vinculados a inversiones superiores a $17.5 millones. La cifra representa un crecimiento de 45.8 % frente a 2024, lo que refleja mayor dinamismo en la base productiva nacional.

El ministro también destacó que el Decreto 26 de 2025 extendió por 24 meses la medida de protección al cemento producido en Panamá, industria que genera más de 800 empleos directos. La decisión, explicó, responde a criterios técnicos para preservar la estabilidad de una actividad estratégica.

En materia comercial, Panamá avanza como Estado asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), bajo un esquema de negociación producto por producto, con evaluación técnica y resguardo de sectores sensibles.

El MICI además impulsa el relanzamiento del sello “Hecho en Panamá”, con jornadas de capacitación y acompañamiento empresarial para fortalecer calidad, valor agregado y posicionamiento.

Por su parte, el presidente del SIP, Rosmer Jurado, señaló que 2026 será un año de transición mientras avanzan proyectos públicos y licitaciones. De consolidarse esas iniciativas, estimó que la industria podría alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 8 % en 2027.

Ambas partes coincidieron en que la coordinación técnica y decisiones oportunas resultan claves para atraer inversiones, generar empleo y consolidar la industria como pilar del desarrollo económico.