Fomento industrial crece 45.8 % y fija metas para 2026

El <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b> y el <b>Sindicato de Industriales de Panamá (SIP)</b> acordaron establecer una mesa técnica permanente para dar seguimiento a los principales temas que inciden en la competitividad del sector, durante un encuentro encabezado por el ministro <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Julio Moltó</a></b>.La reunión definió tres ejes prioritarios de trabajo: la revisión del texto único de la <b>Ley 76 de fomento industrial</b>, la hoja de ruta para el reglamento técnico de etiquetado y la instalación de un espacio conjunto de diálogo público-privado con seguimiento técnico continuo.Durante el encuentro, el MICI presentó resultados de gestión 2025. El régimen de fomento industrial aprobó <b>20 nuevos certificados</b>, once para empresas que ingresaron por primera vez, vinculados a inversiones superiores a <b>$17.5 millones</b>. La cifra representa un crecimiento de <b>45.8 %</b> frente a 2024, lo que refleja mayor dinamismo en la base productiva nacional.El ministro también destacó que el <b>Decreto 26 de 2025</b> extendió por 24 meses la medida de protección al cemento producido en Panamá, industria que genera más de <b>800 empleos</b> directos. La decisión, explicó, responde a criterios técnicos para preservar la estabilidad de una actividad estratégica.En materia comercial, Panamá avanza como Estado asociado al <b><a href="/tag/-/meta/mercosur-mercado-comun-del-sur">Mercado Común del Sur (Mercosur)</a></b>, bajo un esquema de negociación producto por producto, con evaluación técnica y resguardo de sectores sensibles.El MICI además impulsa el relanzamiento del sello <b>'Hecho en Panamá'</b>, con jornadas de capacitación y acompañamiento empresarial para fortalecer calidad, valor agregado y posicionamiento.Por su parte, el presidente del SIP, <b>Rosmer Jurado</b>, señaló que 2026 será un año de transición mientras avanzan proyectos públicos y licitaciones. De consolidarse esas iniciativas, estimó que la industria podría alcanzar tasas de crecimiento cercanas al <b>8 %</b> en 2027.Ambas partes coincidieron en que la coordinación técnica y decisiones oportunas resultan claves para atraer inversiones, generar empleo y consolidar la industria como pilar del desarrollo económico.