Industria panameña alerta por arancel global de Trump

El aumento del arancel global refleja la continuidad de una política comercial más restrictiva en Estados Unidos. Aunque el fallo de la Corte Suprema limitó una herramienta jurídica específica, no frena la política arancelaria en sí.Para Panamá, la señal es clara: el entorno externo será más exigente.La industria, que aporta un efecto multiplicador de 1.91 dólares por cada dólar invertido, según el SIP, depende de reformas internas y de una política económica que refuerce su competitividad para enfrentar un escenario global menos predecible.El reto, en palabras de l presidente del SIP, no es solo mitigar el impacto del nuevo arancel, sino convertir la coyuntura en un incentivo para modernizar procesos, diversificar exportaciones y fortalecer la posición del país en las cadenas regionales y globales de valor.