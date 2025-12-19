Panamá: Conapi aprueba inversiones de fomento por $2.4 millones y ocho nuevas inscripciones al RIN

El Consejo Nacional de Política Industrial (Conapi), instancia de articulación público-privada, aprobó tres solicitudes de Certificado de Fomento Industrial (CFI) por $2.4 millones.

Según informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la aprobación se dio en una reunión presidida por el viceministro de Industrias y Comercio, Eduardo Arango, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el sector productivo del país.

La entidad detalló que los recursos beneficiarán a las empresas Acesco Panamá, S.A.; A.S.I. Development, Inc.; y Azuero Realty Investment Group, S.A., estas dos últimas por primera vez dentro del régimen de fomento.

Además del impacto directo en inversión, el Conapi también aprobó ocho nuevas inscripciones en el Registro de la Industria Nacional (RIN), ampliando la base empresarial formal del sector. Todo “esto orientado a fortalecer la competitividad del sector”, dijo el MICI a través de una nota de prensa.

Las empresas inscritas son Cervecería La Rana Dorada, S. de R.L.; Cárnicos El Paisa; Embutidos Colls, S.A.; Frudesh PTY; Hacienda El Rodeo, S.A.; DIMEDISA, S.A.; Harinas Especializadas, S.A. y Proyecto Cacao, S.A.

El ministerio resaltó que dentro de este grupo, Cárnicos El Paisa, Embutidos Colls, S.A. y Frudesh PTY participaron en la más reciente edición del programa Agroindustria Competitiva, una iniciativa orientada a fortalecer encadenamientos productivos y aumentar el valor agregado nacional, especialmente en el sector agroindustrial.

En la misma sesión, el Consejo autorizó la ampliación de actividades productivas de Granja Emita Panamá, S.A., empresa ya inscrita en el registro, permitiéndole incrementar su capacidad productiva y su aporte a la industria local.

Las decisiones forman parte de la gestión del Conapi, que durante 2025 ha celebrado nueve reuniones ordinarias y una extraordinaria, con el objetivo de dar seguimiento a políticas de fomento, evaluar nuevas solicitudes y acompañar el crecimiento del sector industrial.

La reunión contó con la participación de representantes del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (UNPAP) y diversas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), MIDA, Minsa, la Contraloría General de la República y MiAmbiente.

A través del Conapi, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), reafirma su apuesta por un crecimiento sostenible, la diversificación productiva y el fortalecimiento del aparato industrial panameño, con la inversión como eje central de la política industrial.