Panamá: Conapi aprueba inversiones de fomento por $2.4 millones y ocho nuevas inscripciones al RIN

El <b>Consejo Nacional de Política Industrial (Conapi), instancia de articulación público-privada,</b> aprobó <b>tres solicitudes de Certificado de Fomento Industrial (CFI) por $2.4 millones</b>.<b>Según informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI),</b> la aprobación se dio en una reunión presidida por el <b>viceministro de Industrias y Comercio, Eduardo Arango</b>, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el sector productivo del país.La entidad detalló que los recursos beneficiarán a las empresas <b>Acesco Panamá, S.A.; A.S.I. Development, Inc.; y Azuero Realty Investment Group, S.A.</b>, estas dos últimas <b>por primera vez dentro del régimen de fomento</b>.Además del impacto directo en inversión, el Conapi también aprobó <b>ocho nuevas inscripciones en el Registro de la Industria Nacional (RIN)</b>, ampliando la base empresarial formal del sector. Todo 'esto orientado a fortalecer la competitividad del sector', dijo el MICI a través de una nota de prensa.Las empresas inscritas son <b>Cervecería La Rana Dorada, S. de R.L.; Cárnicos El Paisa; Embutidos Colls, S.A.; Frudesh PTY; Hacienda El Rodeo, S.A.; DIMEDISA, S.A.; Harinas Especializadas, S.A. y Proyecto Cacao, S.A.</b>El ministerio resaltó que dentro de este grupo, <b>Cárnicos El Paisa, Embutidos Colls, S.A. y Frudesh PTY</b> participaron en la más reciente edición del programa <b>Agroindustria Competitiva</b>, una iniciativa orientada a <b>fortalecer encadenamientos productivos y aumentar el valor agregado nacional</b>, especialmente en el sector agroindustrial.En la misma sesión, el Consejo autorizó la <b>ampliación de actividades productivas de Granja Emita Panamá, S.A.</b>, empresa ya inscrita en el registro, permitiéndole <b>incrementar su capacidad productiva y su aporte a la industria local</b>.Las decisiones forman parte de la <b>gestión del Conapi</b>, que durante <b>2025 ha celebrado nueve reuniones ordinarias y una extraordinaria</b>, con el objetivo de dar seguimiento a políticas de fomento, evaluar nuevas solicitudes y acompañar el crecimiento del sector industrial.La reunión contó con la participación de representantes del <b>Sindicato de Industriales de Panamá (SIP)</b>, la <b>Asociación Panameña de Exportadores (APEX)</b>, el <b>Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP)</b>, la <b>Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (UNPAP)</b> y diversas entidades públicas, entre ellas el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b>, <b>MIDA</b>, <b>Minsa</b>, la <b>Contraloría General de la República</b> y <b>MiAmbiente</b>.A través del Conapi, el <b>Gobierno Nacional</b>, por medio del <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b>, reafirma su apuesta por un <b>crecimiento sostenible</b>, la <b>diversificación productiva</b> y el <b>fortalecimiento del aparato industrial panameño</b>, con la inversión como eje central de la política industrial.