¡No al QR en la comida! Exigen etiquetas claras y sellos de advertencia en Panamá

El debate sobre la salud pública y el derecho a la información nutricional ha tomado un nuevo impulso en la Asamblea Nacional. Tras la reciente sesión de la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se ha trazado una hoja de ruta crítica para la unificación de los proyectos de ley 402 y 445, los cuales buscan establecer la obligatoriedad del etiquetado frontal de advertencia en el país. En este escenario, Betty Cruzado, directora del Movimiento de Alimentación Saludable, ha alzado la voz para advertir sobre los riesgos de las alternativas digitales que sectores comerciales intentan posicionar.

La controversia central radica en la propuesta de utilizar códigos QR en lugar de sellos físicos de advertencia. Cruzado fue enfática al señalar que “un QR no es una etiqueta, es un sistema de información” que genera una brecha de exclusión inaceptable. Según la dirigente, condicionar el acceso a datos nutricionales a la tenencia de un celular con carga y conectividad vulnera la Ley 45 de 2007 (Ley de Acodeco). Esta postura fue respaldada durante las consultas por Ariel Ayala, vocero de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), quien reiteró que el etiquetado frontal es una extensión directa del derecho constitucional a la información que poseen todos los consumidores.

Unificación legislativa

El diputado Miguel Campos, presidente de la subcomisión, anunció que tras escuchar a diversos sectores —incluyendo a la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales (SIP) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada— se ha otorgado un plazo hasta el 9 de marzo para recibir propuestas de modificación por escrito. El objetivo es fusionar el Proyecto 445, presentado por el propio Campos para promover decisiones saludables, con el Proyecto 402 del diputado Jairo Salazar, que busca la obligatoriedad del etiquetado nutricional a nivel nacional. Debido a la similitud de sus objetivos, ambas iniciativas se convertirán en un solo texto legal que será presentado ante la comisión técnica. Este paso legislativo es visto con urgencia por organismos internacionales. Elka González, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reveló una cifra alarmante: Panamá ha sido seleccionado mundialmente para liderar el plan contra la obesidad debido a los altos índices de esta enfermedad en su población. Para la OPS, el control de los alimentos a través de un etiquetado claro es la herramienta fundamental para que el ciudadano tome conciencia de lo que adquiere.

