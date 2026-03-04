¡No al QR en la comida! Exigen etiquetas claras y sellos de advertencia en Panamá

El diputado Miguel Campos, presidente de la subcomisión, anunció que tras escuchar a diversos sectores —incluyendo a la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio,</a></b> el <b><a href="/tag/-/meta/sip-sindicato-de-industriales-de-panama">Sindicato de Industriales (SIP) </a></b>y el <b><a href="/tag/-/meta/conep-consejo-nacional-de-la-empresa-privada">Consejo Nacional de la Empresa Privada</a></b>— se ha otorgado un plazo hasta el 9 de marzo para recibir propuestas de modificación por escrito. El objetivo es fusionar el <b>Proyecto 445, presentado por el propio Campos para promover decisiones saludables, con el Proyecto 402 del diputado Jairo Salazar, que busca la obligatoriedad del etiquetado nutricional a nivel nacional. </b>Debido a la similitud de sus objetivos, ambas iniciativas se convertirán en un solo texto legal que será presentado ante la comisión técnica.Este paso legislativo es visto con urgencia por organismos internacionales. <b><a href="/tag/-/meta/ops-organizacion-panamericana-de-la-salud">Elka González, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)</a></b>, reveló una cifra alarmante: Panamá ha sido seleccionado mundialmente para liderar el plan contra la obesidad debido a los altos índices de esta enfermedad en su población. Para la OPS, el control de los alimentos a través de un etiquetado claro es la herramienta fundamental para que el ciudadano tome conciencia de lo que adquiere.