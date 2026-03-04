Un vehículo trenzado lidera la propuesta de Lexus para activar los cinco sentidos en ARCO

Una reinterpretación textil en la que un trenzado artesanal de setenta kilogramos envuelve un modelo LBX de Lexus conforma ‘Trenzar lo invisible’, la obra realizada por la artista venezolana Mariadela Araujo, ganadora de la octava edición del concurso Art Car, que ha liderado la propuesta con la que la compañía llama a activar los cinco sentidos en la feria ARCOmadrid 2026.

Inspirada en la técnica ancestral del ‘Kumihimo’ -el arte de trenzar hilos en Japón-, esta pieza ha permitido al público sentir el tacto del vehículo de una forma distinta a la carrocería habitual, durante la jornada inaugural de la cuadragésimo quinta edición de la feria internacional de arte contemporáneo, que concentra 200 galerías y 1.300 artistas con una previsión superior a los 95.000 visitantes hasta el 8 de marzo.

La artista especializada en trabajo textil ha desvelado a EFE que el material empleado se basa “en el cordón que utilizaban las geishas japonesas y con el que se trenzaban las espadas y armaduras de los ninjas”, para recrear una escultura que fusiona la “técnica del tapiz” con la silueta del coche.

“Con esta obra he llevado al extremo y al maximalismo mi trabajo textil”, ha contado Araujo sobre el proceso de trabajo, que abarcó un total de tres meses desde la fase de ideación para bocetar los relieves, pasando por la ingeniería para montar la estructura en el coche y la faceta artesanal del trenzado hasta el ensamblaje final en el vehículo.

La instalación se completa con una intervención botánico textil que cae desde el techo y comparte la misma estructura técnica que el vehículo, aunque está confeccionada con un material diferente.

Una propuesta para cada sentido

Junto a esta pieza, el recorrido sensorial continúa por una instalación para “escuchar el arte”, en la que unos cascos de grandes dimensiones envuelven al visitante, y por una experiencia aromática en la que la colaboración de Lexus con Givaudan permite “respirar el arte” con una fragancia que evoca el bambú y los bosques japoneses.

“Proponemos un viaje por los cinco sentidos porque cada uno de ellos está muy vinculado con cada una de las experiencias que podemos ofrecer a nuestros clientes”, ha explicado la directora de Lexus España, Mar Pieltain, en el séptimo año consecutivo en el que la marca nipona colabora con la feria como vehículo oficial.

Mientras el gusto toma forma con una ‘food truck’ equipada con la última tecnología gastronómica, el sentido de la vista queda representado con una pieza escultórica contemplativa en la que un LBX reposa sobre un sofá de enormes dimensiones, donde la funcionalidad del vehículo se transforma en un objeto artístico.

Superar los cinco dígitos en 2026, ¿un reto posible?

Para Pieltain, este pequeño crossover híbrido, una de las “últimas incorporaciones a la familia”, está posibilitando a la marca conectar con un público “más femenino y joven” y “ha superado todas las expectativas” con un total de 5.500 de unidades vendidas en dos años.

Tras un año de “récord histórico en ventas”, la marca premium de Toyota se ha propuesto para 2026 “llegar a las 10.000 ventas en España”, de las que “más de 3.000 unidades vendrán solo de este vehículo”, ha señalado la directora de Lexus España.

Por sexto año seguido, Lexus, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, entregará este jueves el Premio al Mejor Stand y Contenido Artístico de la feria que acoge IFEMA Madrid.