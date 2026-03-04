Decomisan 433 paquetes de presunta droga en la vía Centenario con destino a Estados Unidos

En una operación que refuerza la lucha contra el crimen organizado, agentes de la Policía Nacional lograron el decomiso de 433 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas ocultas en un camión articulado internacional que transitaba por la vía Centenario.

La acción se desarrolló en el marco del plan Firmeza, cuando los uniformados interceptaron el vehículo de carga, de color blanco, para una verificación rutinaria.

Lo que parecía un traslado más por esta importante arteria vial del país terminó revelando un sofisticado método de ocultamiento: al inspeccionar el contenedor, los agentes detectaron un doble fondo cuidadosamente construido. Dentro de ese compartimiento clandestino estaban escondidos los paquetes sospechosos.

Cada bloque representaba no solo un intento de burlar los controles de seguridad, sino también una amenaza directa que buscaba cruzar fronteras.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cargamento ilícito tenía como destino final los Estados Unidos, lo que evidencia la dimensión internacional de esta red.

El hallazgo marca un nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico que utilizan el territorio panameño como punto estratégico de tránsito.