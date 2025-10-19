Dos panameños detenidos tras operativo antidrogas con incautación de más de 1,600 paquetes

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antidrogas, ejecutó este domingo 19 de octubre una operación que culminó con la aprehensión de dos ciudadanos panameños y el decomiso de 1,629 paquetes rectangulares con presunta droga.

Estos operativos se desarrollaron entre el distrito de Arraiján cabecera y la vía Centenario, a la altura de Merca Panamá, detalló la entidad en un comunicado.

Según la Policía Nacional, los detenidos se desplazaban en dos vehículos, los cuales fueron interceptados tras una persecución coordinada por la entidad.

Cuando los agentes revisaron los automóviles, encontraron los paquetes ocultos en compartimientos habilitados para el transporte del cargamento ilícito.

La Policía Nacional destacó que este operativo representa un “golpe al narcotráfico” y reafirmó su compromiso con la lucha contra las sustancias ilícitas.

Los dos hombres y la presunta droga incautada fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, que adelantan las investigaciones y los trámites judiciales.