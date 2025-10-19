Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira" target="_blank">El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz</a>, se alzó la noche de este domingo 19 de octubre con la presidencia de Bolivia, tras obtener el 54.53% de los votos en las elecciones generales.Paz superó al expresidente <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-quiroga" target="_blank">Jorge <i>Tuto</i></a><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-quiroga" target="_blank"> Quiroga</a>, quien alcanzó el 45.47% de los sufragios, según los resultados difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 98.2% de las actas escrutadas mediante el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).El TSE anunció que los resultados oficiales serán publicados entre el 21 y el 22 de octubre.Tras conocerse las cifras preliminares, el vicepresidente electo, Edman Lara, hizo un llamado a la unidad y reconciliación nacional, destacando que el nuevo gobierno buscará tender puentes entre todos los sectores del país.<b>En cifras absolutas, Paz obtuvo 3,349,515 votos, mientras que Quiroga registró 2,788,604.</b> La jornada electoral registró una participación del 85% del padrón, con un total de 6,138,179 votos válidos contabilizados hasta el momento.<b>La victoria de Paz marca el fin de 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia. De acuerdo con los analistas Paz se define con un centroderechista y buscará la unidad de su país.</b>