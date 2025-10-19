Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se alzó la noche de este domingo 19 de octubre con la presidencia de Bolivia, tras obtener el 54.53% de los votos en las elecciones generales.

Paz superó al expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien alcanzó el 45.47% de los sufragios, según los resultados difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 98.2% de las actas escrutadas mediante el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

El TSE anunció que los resultados oficiales serán publicados entre el 21 y el 22 de octubre.

Tras conocerse las cifras preliminares, el vicepresidente electo, Edman Lara, hizo un llamado a la unidad y reconciliación nacional, destacando que el nuevo gobierno buscará tender puentes entre todos los sectores del país.

En cifras absolutas, Paz obtuvo 3,349,515 votos, mientras que Quiroga registró 2,788,604.

La jornada electoral registró una participación del 85% del padrón, con un total de 6,138,179 votos válidos contabilizados hasta el momento.

La victoria de Paz marca el fin de 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia. De acuerdo con los analistas Paz se define con un centroderechista y buscará la unidad de su país.