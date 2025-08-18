Un giro histórico: Bolivia vota a la derecha con una izquierda totalmente fraccionada

Contra todo pronóstico, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia con el 32% de los votos. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y considerado un “tapado” en la campaña, dejó atrás a Jorge “Tuto” Quiroga (27%) y al liberal Samuel Doria Medina, que obtuvo un 20% pese a liderar las encuestas. El 19 de octubre, Paz disputará la presidencia en segunda vuelta contra Quiroga, un veterano exmandatario asociado con la derecha radical.

El ascenso inesperado

Nacido en Santiago de Compostela hace 57 años durante el exilio de su padre, Rodrigo Paz comenzó con apenas un 2% de intención de voto. Con un discurso moderado y el impulso de su compañero de fórmula, el expolicía Edmand Lara, conocido en redes por denunciar corrupción, logró atraer tanto a votantes desencantados del Movimiento al Socialismo (MAS) como a sectores conservadores. “Somos la voz de quienes no aparecíamos en las encuestas, la de una Bolivia que nadie tenía en cuenta”, proclamó en su discurso, que cerró al grito de “¡renovación, renovación, carajo!”. El apoyo inmediato de Doria Medina fortalece sus opciones de triunfo en el balotaje.

La caída del MAS

Tras dos décadas de dominio, el MAS se desplomó: apenas alcanzó el 3,15%, suficiente para conservar la sigla, pero sin peso parlamentario. En Diputados logró una sola curul de 130 y en el Senado ninguno. Inhabilitado como candidato, Evo Morales llamó al voto nulo, opción que respaldó un 19% del electorado. Aunque fuera de las instituciones, conserva influencia política y mantiene su enfrentamiento con el presidente Luis Arce, a quien acusa de “robarle” las siglas del MAS.

Camino al balotaje