Un giro histórico: Bolivia vota a la derecha con una izquierda totalmente fraccionada

Contra todo pronóstico, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia con el 32% de los votos. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y considerado un 'tapado' en la campaña, dejó atrás a Jorge 'Tuto' Quiroga (27%) y al liberal Samuel Doria Medina, que obtuvo un 20% pese a liderar las encuestas.El 19 de octubre, Paz disputará la presidencia en segunda vuelta contra Quiroga, un veterano exmandatario asociado con la derecha radical.