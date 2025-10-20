Presidente de Paraguay, Santiago Peña en Panamá, ¿cuál es la agenda oficial?

El <b><a href="/tag/-/meta/santiago-pena">presidente de Paraguay, Santiago Peña</a></b>, inicia una visita oficial a Panamá y como primer punto incluye un encuentro bilateral con el presidente de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>.Peña desarrollará una serie de actividades clave para fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países, <b>según destaca</b> la nota oficial.<b>¿Cuál es la agenda oficial del presidente Peña en Panamá?</b>Este lunes 20 de octubre, desde las 10:30 <b>a.m.</b>, comenzará oficialmente la visita del presidente Peña en Panamá con su primer evento oficial <b>en el Palacio de las Garzas</b>, donde se reunirá con el presidente Mulino.Posteriormente, a la <b>1:00 p.m.</b>, el presidente Peña realizará una disertación ante <b>la Asamblea Nacional.</b>La agenda de Peña contempla un encuentro con miembros y empresarios de la<b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama"> Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</a></b>, con el objetivo de promover oportunidades de inversión y fortalecer la relación comercial entre ambas naciones, informó la <b>Presidencia</b> de Paraguay.