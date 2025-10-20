Presidente de Paraguay, Santiago Peña en Panamá, ¿cuál es la agenda oficial?

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, inicia una visita oficial a Panamá y como primer punto incluye un encuentro bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Peña desarrollará una serie de actividades clave para fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países, según destaca la nota oficial.

¿Cuál es la agenda oficial del presidente Peña en Panamá?

Este lunes 20 de octubre, desde las 10:30 a.m., comenzará oficialmente la visita del presidente Peña en Panamá con su primer evento oficial en el Palacio de las Garzas, donde se reunirá con el presidente Mulino.

Posteriormente, a la 1:00 p.m., el presidente Peña realizará una disertación ante la Asamblea Nacional.

La agenda de Peña contempla un encuentro con miembros y empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, con el objetivo de promover oportunidades de inversión y fortalecer la relación comercial entre ambas naciones, informó la Presidencia de Paraguay.