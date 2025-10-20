Israel reabre algunos cruces a Gaza para la entrada de ayuda, pero mantiene Rafah cerrado

Israel cerró ayer domingo todos los puntos de acceso a Gaza, aseguró, como represalia por un presunto ataque de Hamás en el sur del enclave. El Ejército israelí también bombardeó el sur y el centro de la Franja, matando a unas 45 personas, confirmó Sanidad gazatí a EFE.Según la prensa israelí, <b>el Gobierno decidió paralizar el acceso de bienes básicos a Gaza como comida, medicinas o combustible</b>, a sugerencia del jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, que acusó a los islamistas de haber violado el acuerdo de alto el fuego.