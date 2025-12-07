Viajes de Mulino: agenda internacional supera $225 mil en viáticos

El 2 de septiembre inició una gira por Japón, donde se reunió con el primer ministro Shigeru Ishiba y con ejecutivos de conglomerados como Sumitomo y Mizuho Bank. Allí promovió proyectos estratégicos como el tren Panamá–David, la Línea 3 del Metro y un posible gasoducto a través del Canal. La visita culminó con la participación de Panamá en la Expo 2025 de Osaka, bajo el lema 'Salvando Vidas'.El 21 de septiembre regresó a Estados Unidos para intervenir nuevamente en la Asamblea General de la ONU. En paralelo, sostuvo reuniones con la OMS y la OPS con el objetivo de trasladar la sede regional de esta última a Panamá. Al finalizar su agenda, confirmó que se someterá a una cirugía ambulatoria en el hombro derecho en un hospital especializado de Nueva York.Estos incluyeron personal encargado de atender, cubrir y acompañar a reuniones a Mulino y en ocasiones a la primera dama, Maricel de Mulino Cohen, generando un total de $63.600 de gastos en viáticos.