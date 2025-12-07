El MP ha recibido menos de 60 auditorías por casos de descentralización

El Ministerio Público (MP) estaría atendiendo al menos 300 casos vinculados a supuestas irregularidades en la distribución de fondos en el marco de la llamada “descentralización paralela” durante el gobierno de Laurentino Cortizo.

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, señaló a este medio que las autoridades locales —tanto las que dejaron el cargo como las reelectas— habrían presentado 600 auditorías, lo que representa el 90 % del total. Parte de estas auditorías ha sido remitida al MP por no acompañar los reportes con información suficientemente sustentada o completa.

Fuentes cercanas al MP indicaron que, hasta la fecha, se han entregado menos de 60 auditorías sobre casos de descentralización.