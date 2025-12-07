  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

El desafío de la tregua en Gaza y las denuncias de incumplimientos de Israel

Fotografía de los restos destruidos de un cementerio en la Franja de Gaza.
Fotografía de los restos destruidos de un cementerio en la Franja de Gaza.
Por
Agencia EFE
  • 08/12/2025 00:00
Catar criticó que el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que dio paso a un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre pero que ha sido violado recurrentemente

Acordar una secuencia de implementación de los puntos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, principalmente en qué orden aplicar el desarme del grupo islamista Hamás y la retirada del Ejército israelí del enclave, es el principal “problema” para entrar en la segunda fase de la tregua, según Catar.

“Lo importante es lograr una secuencia en la que ambas partes estén de acuerdo. Este es el problema actual”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en un encuentro con periodistas en los márgenes del Foro de Doha, que terminó este domingo en la capital catarí.

Al Ansari -cuyo país es el principal mediador en la guerra de Gaza junto a EE.UU., Egipto y Turquía- afirmó que la postura de Doha es “llegar a un consenso” para que se lleven de forma simultánea tanto el proceso de desarme de Hamás como la “desocupación” del devastado enclave palestino.

“No podemos permitirnos una situación en la que los palestinos entreguen sus armas y la ocupación israelí simplemente permanezca allí”, indicó el portavoz, que recordó que Hamás trata su desarme como una “decisión nacional” que todas las facciones deben abordar “simultáneamente” en beneficio de una Autoridad Palestina que se encargue de la seguridad en los territorios palestinos.

No obstante, lamentó que “queda mucho por hacer”, ya que tampoco existe ninguna presencia de la Autoridad Palestina en Gaza, por lo que Catar está trabajando “con todas las partes para analizar posibles escenarios y buscar soluciones innovadoras”.

“Hemos estado probando todos estos escenarios para ver cómo el desarme sería aceptable para los israelíes y, al mismo tiempo, brindaría las garantías necesarias a la parte palestina. Es algo que se está negociando entre los mediadores y las partes en el momento”, aseguró.

Por otra parte, Al Ansari criticó que el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que dio paso a un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre pero que ha sido violado recurrentemente, está en “los detalles técnicos”, ya que el documento “era bastante general” y los puntos se han ido concretando “poco a poco”.

El portavoz catarí hizo estas declaraciones el mismo día en el que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la segunda fase del plan de “paz” de Trump para la Franja de Gaza es inminente y consistirá en “el desarme de Hamás y la desmilitarización” del enclave palestino.

Incumplimientos

El Gobierno gazatí, liderado por Hamás, condenó este sábado que Israel solo permite la entrada del 16 % de los camiones cisterna con gas para cocinar pactados en el acuerdo de alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre.

“Solo 104 camiones de gas entraron en Gaza. Este es el número real de camiones que accedieron desde el alto el fuego hasta el 6 de diciembre de 2025, en comparación con los 660 camiones que debían entrar en este período”, desglosan desde la oficina de prensa del Gobierno de Gaza en un comunicado.

De acuerdo a la Administración de Hamás, “2,4 millones de gazatíes carecen del suministro mínimo de gas para cocinar”, incluyendo aquí las necesidades del servicio por parte de hogares, hospitales, panaderías o cocinas comunitarias.

La parte que corresponde a cada familia es de 8 kilogramos de gas para cocinar por suministro, pero “debido a la escasez, cada ciclo de distribución tarda al menos tres meses para poder completarse las solicitudes de este sistema” informático, con el que calculan las proporciones de cada núcleo familiar y la cuota asignada.

Estos camiones cisterna sobre los que el Gobierno de Gaza pide un mayor acceso son vehículos que trasportan gas para cocinar, pero en ocasiones también proveían diésel o combustible, destinado a uso doméstico, hospitales, generadores, hornos, panaderías, etcétera.

La semana pasada, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) informó que un 7 % de los niños gazatíes sufre desnutrición aguda, según un sondeo realizado sobre casi 8.000 menores.

Desde el alto el fuego de octubre, la entrada de ayuda humanitaria ha aumentado, aunque las organizaciones humanitarias denuncian que aún no llega a los 600 camiones diarios que deberían acceder al enclave palestino para cubrir necesidades básicas.

Parte de esa ayuda llega a través de organizaciones humanitarias y de la ONU, y otra parte se destina a los comercios privados. Gazatíes consultados por EFE denuncian que el acceso a la carne y el pescado es aún difícil y los precios en el mercado privado son altos.

Los habitantes de la Franja padecen desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023 el bloqueo del acceso de ayuda impuesto por Israel, que llegó a ser total desde marzo hasta mayo de este año.

Lo Nuevo