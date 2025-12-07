Del 6–1 a la estrategia de marca país: cómo convertir el próximo Mundial en motor de crecimiento para Panamá

La evidencia es contundente y los casos internacionales lo confirman: para un país pequeño y abierto como Panamá, un Mundial no es solo un torneo de fútbol. Es un multiplicador de esfuerzos en turismo, comercio e inversión. Si quiere estar a la altura del momento, el país debería plantearse al menos tres tareas concretas.Primero, definir una marca país coherente y unificada. No basta con un eslogan turístico. Panamá necesita un relato simple que conecte sus verdaderas ventajas,<i> hub</i> logístico, servicios globales, biodiversidad, café de talla mundial, carbono negativo, con lo que el mundo verá en la cancha. Ese relato debe ser compartido por gobierno, sector privado, gremios y federaciones.Segundo, convertir el Mundial en una misión comercial integrada. La clasificación no puede gestionarse solo desde la federación de fútbol. Se requiere un <i>task force</i> público-privado que use el calendario mundialista como hoja de ruta: campañas en mercados clave, paquetes turísticos vinculados a los partidos y agendas de inversión y negocios en las sedes.Tercero, medir el impacto y aprender sistemáticamente. Antes del Mundial, Panamá debería fijar indicadores claros: turistas adicionales, ingresos por turismo, nuevas inversiones anunciadas, contactos comerciales generados y cobertura mediática de calidad. Después del torneo, esos datos deben alimentar una agenda de política pública y de estrategia empresarial.Juntas, estas tres tareas equivalen a tratar el Mundial no solo como una fiesta deportiva, sino como un proyecto de desarrollo nacional con fecha definida en el calendario.Panamá ya demostró que puede convertir una derrota en uno de sus mejores negocios: en 2018, un 6–1 lo puso en la conversación global sin haberlo planificado. Esa fue, en el fondo, una prueba de capacidad latente: incluso sin estrategia, el país puede generar un activo valioso en términos de atención. El siguiente paso lógico es convertir esa capacidad latente en política pública deliberada.Lo que está en juego de cara a 2026 no es solo pasar de fase de grupos, sino aprovechar la vitrina más grande del planeta, ubicada esta vez en nuestro propio vecindario, para posicionar a Panamá como el destino definitivo de inversión, comercio y turismo sostenible en la región. Si Panamá trata la próxima cita mundialista como un proyecto de desarrollo, y no solo como una celebración deportiva, puede transformar noventa minutos de euforia en una década de crecimiento mejor orientado.El Mundial dura apenas treinta días; la atención que genera, un poco más. Una marca país bien gestionada, en cambio, puede acompañar a Panamá durante décadas. Los goles se olvidan; los países que aprenden a aprovecharlos, no.