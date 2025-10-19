Partidos políticos deberán realizar una primaria única para las elecciones 2029

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) continúa dando pasos en la actualización del Código Electoral, enfocándose en la transparencia de la postulación de candidatos, la elegibilidad de servidores públicos y la definición de competencias de la Fiscalía General Electoral (FGE).La sesión más reciente, celebrada tras una reunión previa de comisionados, evidenció un debate técnico y político, así como consensos clave sobre varios artículos de la normativa.El magistrado presidente de la CNRE, Narciso Arellano Moreno, informó que se alcanzó un acuerdo sobre las atribuciones de la FGE, que incluye derecho a voz y voto en temas de postulaciones, pero excluye los asuntos relacionados con el fuero electoral penal y la paridad de género. El artículo que tenía bloqueada las sesiones será analizada más tarde si se presenta un recurso de reconsideración. La FGE había ejercido el derecho al voto en la aprobación de la reducción del tiempo del fuero penal electoral, actuación que fue rechazada por los partidos políticos. El magistrado Arellano Moreno enfatizó la importancia del rol de los partidos políticos en la definición del calendario electoral: 'Son ustedes los actores de donde descansa la democracia y tienen que sentirse conformes con las reglas del juego'.