Cancillería rinde tributo al educador Francisco Céspedes en su tierra natal

Posteriormente, los actos continuaron en el <b>Salón Aquiles Espino de la Dirección Regional de Educación</b>, donde autoridades nacionales y locales destacaron el impacto perdurable de su obra.El <b>gobernador de Los Santos, Fernando González</b>, evocó la visión transformadora del homenajeado, <i>'sembrando conocimiento y excelencia a través del poder de la educación de calidad'</i>, mientras que <b>Juan Antonio Tejada Mora</b>, de la Asociación Educativa Francisco Céspedes, reafirmó el compromiso de esa organización con la divulgación de su pensamiento y contribución al país.Por su parte, la <b>viceministra de Cultura, Arianne Benedetti</b>, destacó el rol de Céspedes en la <b>fundación de la Universidad de Panamá</b> y su influencia en la formación de generaciones de educadores. <i>'Su obra sigue siendo una guía para quienes entienden la educación como el eje del desarrollo nacional'</i>, afirmó.La <b>embajadora peruana Aelín Pérez Ramírez</b>, secretaria ejecutiva de la <b>Organización del Convenio Andrés Bello</b>, ofreció la conferencia magistral del acto, en la que comparó el pensamiento pedagógico de <b>Andrés Bello y Francisco Céspedes</b>, resaltando su visión compartida de una <b>educación integral, científica y moderna</b>, concebida como proyecto de nación y compromiso social.En representación de la Cancillería, el <b>viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann</b>, reflexionó sobre la huella del profesor Céspedes en el servicio público y su papel como <b>promotor de la cooperación educativa internacional</b>. Además, subrayó el valor permanente de sus obras <b>La educación en Panamá </b>y <b>Páginas de la Educación</b>, como referencias imprescindibles para educadores y estudiantes.