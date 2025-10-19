Mulino felicita a Rodrigo Paz por su triunfo electoral en Bolivia

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó la noche de este domingo 19 de octubre al mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su reciente victoria electoral.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, para felicitarlo por su triunfo, esperando poder estrechar lazos de amistad y cooperación durante su mandato. ¡Felicidades y éxitos!”, expresó Mulino a través de su cuenta en la red social X.

El mandatario panameño destacó su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales y los vínculos de cooperación entre ambos países, en un contexto de renovación política en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano, ganó la presidencia boliviana con el 54.53% de los votos, superando al expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo el 45.47%, según datos del Tribunal Supremo Electoral.