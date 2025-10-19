Procuraduría investiga desaparición de dos menores en hogar del Mides en Coclé

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion" target="_blank">La Procuraduría General de la Nación</a> reveló la tarde de este domingo 19 de octubre que comenzó una investigación de oficio por la 'salida no autorizada' de dos menores de un hogar adscrito al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social" target="_blank">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a> en la provincia de Coclé.De acuerdo con Procuraduría General de la Nación, la investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Desaparecidos y la Fiscalía Regional de Coclé, luego de que las autoridades del Mides alertaran sobre la ausencia de las menores.