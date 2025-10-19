Procuraduría investiga desaparición de dos menores en hogar del Mides en Coclé

La Procuraduría General de la Nación reveló la tarde de este domingo 19 de octubre que comenzó una investigación de oficio por la “salida no autorizada” de dos menores de un hogar adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la provincia de Coclé.

De acuerdo con Procuraduría General de la Nación, la investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Desaparecidos y la Fiscalía Regional de Coclé, luego de que las autoridades del Mides alertaran sobre la ausencia de las menores.