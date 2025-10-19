  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Procuraduría investiga desaparición de dos menores en hogar del Mides en Coclé

La entidad detalló que las autoridades competentes mantienen activas las diligencias para dar con el paradero de las menores.
La entidad detalló que las autoridades competentes mantienen activas las diligencias para dar con el paradero de las menores. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 19/10/2025 16:36
De acuerdo con Procuraduría General de la Nación, la investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Desaparecidos.

La Procuraduría General de la Nación reveló la tarde de este domingo 19 de octubre que comenzó una investigación de oficio por la “salida no autorizada” de dos menores de un hogar adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la provincia de Coclé.

De acuerdo con Procuraduría General de la Nación, la investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Desaparecidos y la Fiscalía Regional de Coclé, luego de que las autoridades del Mides alertaran sobre la ausencia de las menores.

La entidad detalló que las autoridades competentes mantienen activas las diligencias para dar con el paradero de las menores y garantizar su protección integral.

“La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia”, señaló en su comunicado la tarde de este domingo.

Añadió que mantiene una constante coordinación con las instituciones competentes para el pronto esclarecimiento de los hechos.

Lo Nuevo