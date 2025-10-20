Red de Museos pide medidas ‘urgentes’ para salvar la Biblioteca Nacional

La Red de Museos y Centros de Visitantes expresó este lunes 20 de octubre su ‘profunda preocupación’ por la crisis financiera que atraviesa la Biblioteca Nacional en un comunicado, en el que resalta su rol fundamental en la preservación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de la nación.

La asociación también puso sobre la mesa la gestión de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, la cual es la encargada de administrar la primera biblioteca del país, calificándola de ‘ejemplar’ debido a su aporte a la ampliación del acervo documental de Panamá, el fortalecimiento de la conservación de sus colecciones, la profesionalización de su personal, y el desarrollo de un amplio programa cultural y counitario.

”Gracias a estas iniciativas, la Biblioteca ha diversificado su público y se ha consolidado como un espacio vivo de encuentro y aprendizaje para niños y adultos”, agregó la red, resaltando su impacto social con acciones como la repartición de libros en las escuelas sin bibliotecas con la iniciativa del Bibliobús.

La Red de Museos y Centros de Visitantes también elogió a la Fundación por sus avances en la digitalización y el acceso público de los documentos históricos del país mediante la disponibilidad en línea de catálogos y colecciones digitales para que puedan ser consultados por los investigadores y el público en general.

Las hemerotecas de diarios, las obras publicadas y manuscritas, los archivos personales de panameños ilustres y piezas audiovisuales son algunos de los elementos que se encuentran en los archivos históricos de la Biblioteca Nacional. “Su acervo constituye una fuente de información única y permanente para el estudio de Panamá y su historia”, alertó la red.

Con un reiterado mensaje de apoyo a la Biblioteca Nacional, la Red de Museos hace un ‘llamado respetuoso’ a las autoridades para que implementen con carácter urgente aquellas medidas necesarias para la estabilidad administrativa y financiera de la Biblioteca Nacional. Sus dificultades presupuestarias llevaron a la institución, por ejemplo, a suspender la apertura al público los sábados.