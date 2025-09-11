Fiscalía de Coclé investiga desaparición de chef mexicano de 41 años en Panamá

La Procuraduría General de la Nación detalló la mañana de este jueves 12 de septiembre que la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé adelanta investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal (persona desaparecida), en perjuicio de César Gustavo Estrada Zúñiga, de nacionalidad mexicana, de 41 años, con número de pasaporte N-14860746.

De acuerdo con la entidad, se inició la investigación “de manera oficiosa” luego de recibir una nota de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales para abrir la investigación por la desaparición de Estrada Zúñiga.

Según la mamá de Estrada Zúñiga, una sobrina suya, residente en México, sostuvo la última comunicación con él hace aproximadamente dos semanas.

La mamá de Estrada Zúñiga destacó que desde esa conversación no se ha tenido más comunicación con él.

Estrada Zúñiga, quien llevaba varios años en el país, laboraba como chef en una reconocida cadena de resorts ubicada en la provincia de Coclé.

Se solicita a la ciudadanía que, de tener información sobre el paradero de Estrada Zúñiga se comunique a los teléfonos de la Sección de Atención Primaria de Coclé: 991-3514 / 991-2514.

La Procuraduría General de la Nación recordó que la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.