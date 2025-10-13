Alerta Amber: operativo localiza a once menores reportados

Entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, junto a las fiscalías regionales y la Dirección de Investigación Judicial, logró localizar a once menores reportados como desaparecidos.

La acción incluyó casos complejos, como una niña en Santiago, Veraguas, localizada junto a su madre, quien también es menor de edad.

Tras ser localizados, los menores fueron entrevistados y se llevaron a cabo las verificaciones correspondientes para determinar si su desaparición se relaciona con alguna conducta delictiva.

Este seguimiento, según las autoridades, es clave para garantizar que se respeten los derechos de los menores y que se tomen las medidas legales necesarias en caso de ser requeridas.