Alerta Amber: operativo localiza a once menores reportados

Los equipos especializados también evaluaron las condiciones físicas y emocionales de los menores.
Los equipos especializados también evaluaron las condiciones físicas y emocionales de los menores. Archivo | La Estrella de Panamá
Leiny Pérez
  • 13/10/2025 18:31
Los equipos especializados evaluaron las condiciones físicas y emocionales de los menores

Entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, junto a las fiscalías regionales y la Dirección de Investigación Judicial, logró localizar a once menores reportados como desaparecidos.

La acción incluyó casos complejos, como una niña en Santiago, Veraguas, localizada junto a su madre, quien también es menor de edad.

Tras ser localizados, los menores fueron entrevistados y se llevaron a cabo las verificaciones correspondientes para determinar si su desaparición se relaciona con alguna conducta delictiva.

Este seguimiento, según las autoridades, es clave para garantizar que se respeten los derechos de los menores y que se tomen las medidas legales necesarias en caso de ser requeridas.

Los equipos especializados también evaluaron las condiciones físicas y emocionales de los menores, asegurando que recibieran atención inmediata y acompañamiento profesional, fortaleciendo así su seguridad y bienestar.

De acuerdo con las autoridades, el operativo evidencia la eficacia de la Alerta Amber y la importancia de la coordinación entre instituciones para proteger a la niñez y adolescencia.

La Procuraduría General de la Nación subrayó que la colaboración entre autoridades y comunidades es fundamental para prevenir desapariciones y actuar de manera rápida ante cualquier reporte.

Aseguró que estos casos también destacan la necesidad de mantener canales de comunicación activos y protocolos claros que permitan la acción inmediata frente a situaciones de riesgo, asegurando que los menores puedan ser ubicados de manera segura y efectiva.

