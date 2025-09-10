Aprehenden a seis personas por presunto fraude en la Dirección General de Ingresos

Una funcionaria de la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b>, tres exfuncionarios de la misma entidad y dos particulares fueron aprehendidos por un caso de presunto peculado, seguridad Informática y blanqueo en perjuicio de esta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, informó la Procuraduría General de la Nación.<i>'En las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional desarrolla diligencias de allanamiento y registros simultáneas como parte de la Operación Publicano',</i> detalló el comunicado de prensa.De acuerdo con las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción,<i> 'este grupo de personas validaban cesiones de crédito fiscales sin cumplir con los requisitos de ley, ocasionando pérdidas millonarias a la Dirección General de Ingresos y obteniendo beneficios para ellos y sus familiares'.</i>Agrega la nota que la Operación Publicano <i>es parte de una investigación por irregularidades en el uso de la plataforma E-tax, sistema en línea que facilita a los contribuyentes, realizar desde su hogar u oficina, todas las transacciones sobre los servicios que ofrece la institución.</i>