Aprehenden a seis personas por presunto fraude en la Dirección General de Ingresos

Una funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), tres exfuncionarios de la misma entidad y dos particulares fueron aprehendidos por un caso de presunto peculado, seguridad Informática y blanqueo en perjuicio de esta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, informó la Procuraduría General de la Nación.

“En las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional desarrolla diligencias de allanamiento y registros simultáneas como parte de la Operación Publicano”, detalló el comunicado de prensa.

De acuerdo con las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, “este grupo de personas validaban cesiones de crédito fiscales sin cumplir con los requisitos de ley, ocasionando pérdidas millonarias a la Dirección General de Ingresos y obteniendo beneficios para ellos y sus familiares”.

Agrega la nota que la Operación Publicano es parte de una investigación por irregularidades en el uso de la plataforma E-tax, sistema en línea que facilita a los contribuyentes, realizar desde su hogar u oficina, todas las transacciones sobre los servicios que ofrece la institución.