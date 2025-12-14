Irregularidades en un puerto de Colón da con el decomiso de 3,205 paquetes de droga

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) confirmó este domingo 14 de diciembre, el decomiso de 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en un contenedor en tránsito por Panamá, durante un operativo realizado en una terminal portuaria del Caribe, en la provincia de Colón.

De acuerdo con la información oficial, la incautación forma parte de dos acciones ejecutadas este domingo en puertos del Caribe y del Pacífico, que dejaron un total de 3,355 paquetes de presunta droga decomisados, como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico internacional.

Las autoridades de seguridad detallaron que los 3,205 paquetes fueron detectados durante labores de verificación e inspección de la carga en un contenedor que transitaba por el país, como parte de los controles permanentes que se desarrollan en las áreas portuarias.

De manera paralela, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la operación Meteoros en un puerto del Pacífico, donde se incautaron otros 150 paquetes de presunta sustancia ilícita, también ocultos dentro de un contenedor.

Según las investigaciones preliminares, este último cargamento tenía como procedencia Chile, realizó un transbordo en Panamá y tenía como destino final Australia, lo que refuerza el uso del istmo como punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico transnacional.

Las autoridades indicaron que ambos decomisos fueron posibles gracias a labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de la carga, que permitieron detectar irregularidades durante el proceso de inspección.

Tanto el Senan como la Policía Nacional reiteraron que mantendrán los operativos y controles en las terminales portuarias del Caribe y el Pacífico, en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de prevenir y neutralizar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las investigaciones continúan para determinar la procedencia exacta de la sustancia incautada, así como la posible vinculación de personas o redes criminales con estructuras del crimen organizado internacional.