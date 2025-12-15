Panamá avanza en prevención del lavado de dinero, según índice internacional

Panamá registró una mejora en su calificación dentro del <b>Basel AML Index 2025</b>, elaborado por el <b>Basel Institute on Governance</b>, al pasar de un puntaje de <b>5.90 en 2024 a 5.83 en 2025</b>, ubicándose nuevamente en la categoría de <i><b>'riesgo medio'</b></i>, de acuerdo con la nueva metodología aplicada a partir de este año, según dio a conocer este lunes la <b><a href="/tag/-/meta/sbp-superintendencia-de-bancos-de-panama">Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</a></b>.El Basel AML Index evalúa el nivel de riesgo de una jurisdicción frente al <b>lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros</b>, así como la fortaleza de sus instituciones para prevenirlos y combatirlos. La categoría de riesgo medio agrupa a los países con puntajes entre <b>4.70 y 6.08</b>, mientras que aquellos con menor riesgo registran 4.70 o menos y los de mayor riesgo superan el umbral de 6.08.Para la evaluación el <b>Basel Institute on Governance</b>, creado en 2003 en Basilea, <a href="/tag/-/meta/suiza">Suiza</a>, utiliza una escala de <b>0 a 10</b> para calificar el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros en cada país, donde <b>0 representa el menor riesgo posible y 10 el mayor riesgo</b>. Este índice mide la vulnerabilidad de una jurisdicción frente a estos delitos y la capacidad institucional para prevenirlos y enfrentarlos.La mejora observada en el caso panameño se concentra principalmente en <b>dos de los cinco dominios</b> que analiza el índice. El <b>Dominio 4</b>, relacionado con la <b>transparencia pública y la rendición de cuentas</b>, reflejó avances asociados a una mayor disponibilidad de información gubernamental y a controles institucionales más robustos. Por su parte, el <b>Dominio 5</b>, que mide los <b>riesgos políticos y legales</b>, mostró una leve mejoría vinculada a la estabilidad del Estado, la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho.Los <b>otros tres dominios</b> se mantuvieron estables respecto al año anterior. Estos abarcan la <b>calidad del marco contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas (ALA/CFT/CFP)</b>, los <b>riesgos de corrupción y fraude</b>, así como la <b>transparencia y los estándares financieros</b>.El Basel AML Index aclara que su medición <b>no cuantifica la cantidad de lavado de dinero que ocurre en cada país</b>, sino que evalúa el grado de vulnerabilidad frente a estos delitos y la capacidad institucional para mitigarlos. Para ello, el índice combina información de diversas fuentes internacionales, entre ellas las evaluaciones del <b><a href="/tag/-/meta/gafi-grupo-de-accion-financiera-internacional">Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)</a></b>, indicadores de corrupción, transparencia fiscal y gobernanza.En su edición 2025, el índice abarca <b>177 jurisdicciones</b>, ofreciendo una visión comparativa de los avances y desafíos globales en la lucha contra los delitos financieros. En este contexto, la mejora registrada por Panamá sugiere un progreso gradual en la consolidación de su sistema de prevención y supervisión.De acuerdo con el informe, los resultados reflejan que las <b>estrategias impulsadas por la SBP</b> y las acciones coordinadas a nivel país avanzan en la dirección correcta, contribuyendo a fortalecer un <b>entorno financiero más transparente, seguro y confiable</b>, clave para la estabilidad del sistema y la confianza internacional.