Panamá avanza en prevención del lavado de dinero, según índice internacional

Panamá registró una mejora en su calificación dentro del Basel AML Index 2025, elaborado por el Basel Institute on Governance, al pasar de un puntaje de 5.90 en 2024 a 5.83 en 2025, ubicándose nuevamente en la categoría de “riesgo medio”, de acuerdo con la nueva metodología aplicada a partir de este año, según dio a conocer este lunes la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

El Basel AML Index evalúa el nivel de riesgo de una jurisdicción frente al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, así como la fortaleza de sus instituciones para prevenirlos y combatirlos. La categoría de riesgo medio agrupa a los países con puntajes entre 4.70 y 6.08, mientras que aquellos con menor riesgo registran 4.70 o menos y los de mayor riesgo superan el umbral de 6.08.

Para la evaluación el Basel Institute on Governance, creado en 2003 en Basilea, Suiza, utiliza una escala de 0 a 10 para calificar el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros en cada país, donde 0 representa el menor riesgo posible y 10 el mayor riesgo. Este índice mide la vulnerabilidad de una jurisdicción frente a estos delitos y la capacidad institucional para prevenirlos y enfrentarlos.

La mejora observada en el caso panameño se concentra principalmente en dos de los cinco dominios que analiza el índice. El Dominio 4, relacionado con la transparencia pública y la rendición de cuentas, reflejó avances asociados a una mayor disponibilidad de información gubernamental y a controles institucionales más robustos. Por su parte, el Dominio 5, que mide los riesgos políticos y legales, mostró una leve mejoría vinculada a la estabilidad del Estado, la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Los otros tres dominios se mantuvieron estables respecto al año anterior. Estos abarcan la calidad del marco contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas (ALA/CFT/CFP), los riesgos de corrupción y fraude, así como la transparencia y los estándares financieros.

El Basel AML Index aclara que su medición no cuantifica la cantidad de lavado de dinero que ocurre en cada país, sino que evalúa el grado de vulnerabilidad frente a estos delitos y la capacidad institucional para mitigarlos. Para ello, el índice combina información de diversas fuentes internacionales, entre ellas las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicadores de corrupción, transparencia fiscal y gobernanza.

En su edición 2025, el índice abarca 177 jurisdicciones, ofreciendo una visión comparativa de los avances y desafíos globales en la lucha contra los delitos financieros. En este contexto, la mejora registrada por Panamá sugiere un progreso gradual en la consolidación de su sistema de prevención y supervisión.

De acuerdo con el informe, los resultados reflejan que las estrategias impulsadas por la SBP y las acciones coordinadas a nivel país avanzan en la dirección correcta, contribuyendo a fortalecer un entorno financiero más transparente, seguro y confiable, clave para la estabilidad del sistema y la confianza internacional.