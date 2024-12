Índice de Basilea 2024 afirma que aumenta el riesgo del blanqueo de activos en Panamá

Consideraciones

Al ser consultado sobre la posición de Panamá en el Índice de Basilea 2024, Raúl Ricardo Molina, integrante del panameño Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), comentó que: “Todas las economías con cierto grado de libertad están expuestas al lavado de dinero, pero lo que se debe hacer es tomar medidas que razonablemente lo impidan, ya que de querer impedirlo al 100 % se va a paralizar la actividad económica mundial y eso no tiene sentido. Cuando analizamos todo lo que se viene generando desde los Panama Papers, las empresas que se mencionan allí en su gran mayoría no estaban constituidas en Panamá, sino que las constituyó una firma panameña en otras jurisdicciones y las cuentas bancarias de las más de 200.000 sociedades, ninguna estaba en Panamá, sino en Europa. Pero los que lavamos dinero somos los panameños, yo no entiendo el estándar. No puede ser que Panamá está mal y los otros países están bien. Aquí pareciera que hubiese algo en contra del país...”, reflexionó.

Dijo que aquí en Panamá es difícil abrir una cuenta bancaria. “Un embajador de España se quejó ante la Cancillería de que aquí en Panamá era casi imposible abrir una cuenta bancaria”, recordó el abogado de profesión.

“El lavado de dinero se da a través de los centros financieros, pero si es tan difícil abrir una cuenta en Panamá, entonces, ¿cómo la gente lava dinero? No digo que no se dé, pero en proporciones que sean significativas como para señalar a Panamá, no me parece correcto”, cuestionó Molina.

Y agregó “que Cuba, Costa Rica, México y Colombia tengan mejor evaluación que Panamá es un chiste que se cuenta solo”.

Por su parte, el abogado Carlos Barsallo dijo que “sí, Panamá desmejora. Lo hace a pesar de haber salido de lista GAFI. El informe ahora da más importancia a temas de corrupción y sobornos”.

Y a través de su cuenta en X, antes Twitter, compartió: “Índice de Basilea 2024 Riesgos de lavado de dinero alrededor del mundo. Resultados Panamá. Ver posiciones mundial y regional. Curiosamente, posición de riesgo desmejorada, no obstante salida de lista de GAFI. Metodología explicada en documento público”.

El 27 de octubre de 2023, Panamá fue excluida de la lista gris del GAFI. En el Índice AML de Basilea, siendo una medición de hasta 10, el país se encuentra en la mitad.

La salida de Panamá es un trabajo de Estado. En coordinación con el Gafipi, en 2023 se creó este grupo interdisciplinario con el propósito de idear estrategias diplomáticas para exigir a organizaciones internacionales un trato igualitario a Panamá ante listas discriminatorias.