Selena Gomez crea un ‘círculo secreto’ y Benny Blanco vuelve a incomodar

La cantante y actriz Selena Gomez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras sorprender a sus más de 415 millones de seguidores en Instagram con una curiosa estrategia que dejó a muchos confundidos.

Todo comenzó cuando varios usuarios notaron un círculo amarillo inusual en sus historias, señal que suele indicar que una persona ha sido añadida a una lista privada.

Muchos creyeron haber sido incluidos en un grupo exclusivo llamado “Secret Friends”, lo que generó entusiasmo inmediato entre fans que pensaron haber sido seleccionados personalmente por la artista.

Sin embargo, la sorpresa tenía otro propósito.

Un “grupo secreto” que en realidad era promoción

El círculo amarillo no correspondía a una nueva función pública de la plataforma, sino a una herramienta promocional puntual utilizada para anunciar la participación de Gomez en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por su esposo, el productor musical Benny Blanco.

El episodio se estrenó el martes 3 de marzo y fue presentado como una conversación íntima entre la cantante y su pareja, pero la estrategia de marketing terminó generando más preguntas que entusiasmo.

Muchos seguidores expresaron confusión en redes sociales al descubrir que no habían sido elegidos de forma especial, sino que formaban parte de una acción promocional masiva.

Benny Blanco vuelve a generar incomodidad

La promoción del podcast llega además en un momento en que Benny Blanco ha sido objeto de críticas por su comportamiento público.

En una de sus entrevistas más comentadas, el productor protagonizó un momento que muchos calificaron de incómodo y poco racional: durante la conversación le pidió a Selena Gomez que le besara los pies, un gesto que ya de por sí desconcertó a los espectadores.

Pero la escena no terminó ahí.

Según relataron quienes vieron el momento completo, Blanco tenía los pies visiblemente sucios y, en medio del intercambio, incluso se le escapó un gas, un episodio que rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios en redes.

Para muchos fans de la cantante, el episodio reforzó la percepción de que el productor suele protagonizar situaciones caóticas o incómodas frente a cámaras, algo que contrasta con la imagen más cuidada que Selena Gomez ha construido durante años.

Entre marketing viral y momentos incómodos

La estrategia del “círculo secreto” demuestra una vez más la capacidad de Selena Gomez para generar conversación masiva en internet, aunque esta vez el protagonismo terminó mezclándose con el estilo impredecible de Benny Blanco.