Casa Blanca afirma que España cooperará militarmente y Madrid lo desmiente de inmediato

España rechazó participar en la ofensiva contra Irán y negó haber ofrecido cooperación militar a Estados Unidos, pese a las afirmaciones de la Casa Blanca.
Darine Waked
  • 04/03/2026 14:50
El gobierno español rechaza participar en ofensiva contra Irán, mientras Washington insiste en que Madrid habría aceptado colaborar en las últimas horas

Un nuevo choque diplomático surgió entre Estados Unidos y España en medio de la guerra contra Irán, luego de que la Casa Blanca afirmara que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba dispuesto a cooperar militarmente, una declaración que fue desmentida casi de inmediato por Madrid.

Durante una rueda de prensa en Washington, la portavoz del presidente estadounidense Donald Trump, Karoline Leavitt, aseguró que España había mostrado disposición para colaborar con Estados Unidos en el conflicto.

“España se ha mostrado de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas”, declaró la funcionaria ante los medios, en referencia a la ofensiva que Estados Unidos e Israel mantienen contra objetivos iraníes.

Sin embargo, poco después, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, rechazó de forma categórica esas afirmaciones.

El canciller español afirmó que la posición del Gobierno no ha cambiado y reiteró el rechazo de Madrid a participar en la guerra.

La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, señaló Albares en declaraciones a la cadena SER.

El ministro insistió en que España mantiene su postura de rechazo a la escalada militar.

“Nuestra posición de ‘no a la guerra’ sigue siendo clara y contundente”, añadió.

Bases militares y tensión diplomática

El desacuerdo se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, después de que el Gobierno español rechazara permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón —instalaciones compartidas con Estados Unidos— para operaciones relacionadas con la ofensiva contra Irán.

Albares subrayó que cualquier utilización de las bases en territorio español debe ajustarse al marco legal vigente y a los acuerdos bilaterales existentes.

“Hay un convenio bilateral y fuera de ese marco no va a haber ningún uso de las bases de soberanía española”, explicó el canciller.

También señaló que cualquier operación militar desde territorio español debería contar con respaldo del derecho internacional.

“Cualquier operación tiene que estar en el marco de las Naciones Unidas”, sostuvo.

La negativa de Madrid provocó fuertes críticas desde Washington. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, llegó a acusar a España de “poner en riesgo la vida de los estadounidenses” al limitar el uso de las bases.

El propio presidente Trump elevó el tono el martes al amenazar con cortar relaciones diplomáticas con España y sugerir incluso la posibilidad de medidas comerciales.

Apoyo europeo y advertencias sobre la guerra

Ante la escalada verbal, Albares aseguró que España no se siente intimidada por las declaraciones procedentes de Washington y recordó que cualquier presión sobre Madrid también afecta al conjunto de la Unión Europea.

“Cualquier coerción hacia España es una coerción hacia todos los europeos”, afirmó el ministro, quien aseguró contar con la solidaridad del bloque comunitario.

La Comisión Europea, por su parte, advirtió que está preparada para actuar para proteger los intereses del bloque ante cualquier medida económica o comercial que pudiera adoptar Estados Unidos.

Mientras tanto, el Gobierno español insiste en la necesidad de frenar la escalada militar en Oriente Medio.

Albares advirtió que el conflicto atraviesa un momento especialmente delicado y que sus consecuencias pueden extenderse más allá de la región.

“Nos encontramos en un momento muy peligroso en el que es muy difícil calcular cuáles pueden ser las consecuencias”, señaló.

El ministro concluyó que la prioridad debe ser detener la espiral de violencia que se ha desencadenado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

