Casa Blanca afirma que España cooperará militarmente y Madrid lo desmiente de inmediato

Un nuevo choque diplomático surgió entre Estados Unidos y España en medio de la guerra contra Irán, luego de que la Casa Blanca afirmara que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba dispuesto a cooperar militarmente, una declaración que fue desmentida casi de inmediato por Madrid.

Durante una rueda de prensa en Washington, la portavoz del presidente estadounidense Donald Trump, Karoline Leavitt, aseguró que España había mostrado disposición para colaborar con Estados Unidos en el conflicto.

“España se ha mostrado de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas”, declaró la funcionaria ante los medios, en referencia a la ofensiva que Estados Unidos e Israel mantienen contra objetivos iraníes.

Sin embargo, poco después, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, rechazó de forma categórica esas afirmaciones.

El canciller español afirmó que la posición del Gobierno no ha cambiado y reiteró el rechazo de Madrid a participar en la guerra.

“La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, señaló Albares en declaraciones a la cadena SER.

El ministro insistió en que España mantiene su postura de rechazo a la escalada militar.

“Nuestra posición de ‘no a la guerra’ sigue siendo clara y contundente”, añadió.