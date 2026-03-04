Casa Blanca afirma que España cooperará militarmente y Madrid lo desmiente de inmediato

El desacuerdo se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, después de que el Gobierno español rechazara permitir el uso de las bases militares de <b>Rota </b>y <b>Morón </b>—instalaciones compartidas con <b>Estados Unidos</b>— para operaciones relacionadas con la ofensiva contra <b>Irán</b>.<b>Albares</b> subrayó que cualquier utilización de las bases en territorio español debe ajustarse al marco legal vigente y a los acuerdos bilaterales existentes.'Hay un convenio bilateral y fuera de ese marco no va a haber ningún uso de las bases de soberanía española', explicó el canciller.También señaló que <b>cualquier operación militar desde territorio español debería contar con respaldo del derecho internacional</b>.'Cualquier operación tiene que estar en el marco de las <b>Naciones Unidas</b>', sostuvo.La negativa de <b>Madrid </b>provocó fuertes críticas desde <b>Washington</b>. El secretario del Tesoro estadounidense, <b>Scott Bessent</b>, llegó a acusar a <b>España</b> de 'poner en riesgo la vida de los estadounidenses' al limitar el uso de las bases.El propio presidente <b>Trump</b> elevó el tono el martes <b>al amenazar con cortar relaciones diplomáticas con España</b> y sugerir incluso la posibilidad de medidas comerciales.