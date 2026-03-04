Cadena de Frío busca gerente general: así puede enviar su solicitud

Para aplicar, los aspirantes deberán enviar:-Hoja de vida.-Copia de documento de identidad personal.-Copia de diplomas académicos.-Carta de referencia que acredite reconocida probidad.-Récord policivo.Declaración jurada ante notario en la que conste que no tiene parentesco con otros directores de la empresa ni con el Presidente de la República de Panamá, entre otros requisitos establecidos.Los interesados deberán remitir su hoja de vida y documentación al correo electrónico oficial: <b>convocatoria.merca@cadenadefrio.com.pa</b>.