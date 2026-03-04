  1. Inicio
Información útil

Cadena de Frío busca gerente general: así puede enviar su solicitud

Abren convocatoria para gerente general de la Cadena de Frío
Abren convocatoria para gerente general de la Cadena de Frío | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/03/2026 15:52
La empresa estatal responsable de la cadena de frío inició proceso para seleccionar gerente general.

La empresa estatal Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. anunció la apertura de una convocatoria pública para ocupar el cargo de gerente general.

La entidad informó que estará recibiendo solicitudes durante cinco días hábiles, contados a partir de la última publicación oficial del aviso.

Requisitos

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer título universitario en Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería, Contabilidad, Finanzas o Derecho.

Contar con experiencia comprobada de al menos cinco años.

No haber sido condenado por delito doloso contra la administración pública ni por delito culposo de carácter patrimonial.

Ser una persona de reconocida probidad.

Cadena de Frío detalla documentos requeridos y correo para enviar hoja de vida

Para aplicar, los aspirantes deberán enviar:

-Hoja de vida.

-Copia de documento de identidad personal.

-Copia de diplomas académicos.

-Carta de referencia que acredite reconocida probidad.

-Récord policivo.

Declaración jurada ante notario en la que conste que no tiene parentesco con otros directores de la empresa ni con el Presidente de la República de Panamá, entre otros requisitos establecidos.

Los interesados deberán remitir su hoja de vida y documentación al correo electrónico oficial: convocatoria.merca@cadenadefrio.com.pa.

