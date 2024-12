Selena Gómez se compromete con Benny Blanco tras un año de relación

¡Felicitaciones a Selena Gomez y Benny Blanco!

La cantante y actriz, de 32 años, anunció que ella y el productor, de 36, ¡están comprometidos!

Gómez compartió la noticia a través de un carrusel de Instagram el miércoles 11 de diciembre, que incluía una foto de cerca de su anillo de compromiso y una foto de ella y Blanco celebrando con risas y un abrazo.

“El para siempre comienza ahora...”, escribió en la leyenda de la publicación.

Blanco está listo para hacer oficial su unión, ya que comentó: “Oye, espera... esa es mi esposa”.

La futura novia también publicó con orgullo una ‘selfie’ frente al espejo, mostrando aún más su nuevo anillo en sus historias de Instagram.

Durante una aparición en mayo en The Howard Stern Show, Blanco le dijo a Stern que podía ver un matrimonio en el futuro con la actriz de Only Murders In The Building.

“Cuando la miro... siempre pienso, no conozco un mundo donde pueda ser mejor que esto”, dijo en ese momento.

Gómez y Blanco se conocían desde hacía años, ya que habían colaborado en el sencillo de 2019 “I Can’t Get Enough” con Tainy y J Balvin antes de empezar a salir en junio de 2023.

En agosto de 2023, Gómez lanzó el sencillo “Single Soon”, producido por Blanco. En diciembre de 2023, confirmó su relación cuando le dio “Me gusta” a las publicaciones de la cuenta de fans de la pareja en Instagram, e incluso comentó: “Él es absolutamente todo para mí en mi corazón” en una de ellas. Hicieron su debut en la alfombra roja de los Emmy de 2024 en enero.

Al mes siguiente, Gómez habló con Zane Lowe de Apple Music sobre su relación.

“Sin entrar en demasiados detalles, creo que es muy importante conocer a alguien que te respete”, dijo. “Y creo que es muy agradable también apoyarme en alguien que entiende el mundo en el que vivo. Pero tengo que decir que, en general, es lo más segura que me siento y ha sido realmente encantador y solo he crecido a través de ello, así que es increíble”.

En una entrevista con TIME en mayo, la fundadora de Rare Beauty, de 31 años, habló sobre su relación con el productor musical, de 36 años, y señaló que si los dos no se hubieran conocido, sus planes futuros incluían adoptar un bebé dentro de unos años.

“Estuve sola durante cinco años y realmente me acostumbré. Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé en mi cabeza durante unos dos años estando sola, y luego lo acepté”, dijo Gómez a la publicación en mayo.

“Luego se me ocurrió mi plan, que era adoptar a los 35 años si no hubiera conocido a nadie”, continuó, refiriéndose a su relación con Blanco. “Simplemente sucede cuando menos lo esperas”.

En marzo, Gómez compartió un dulce homenaje de cumpleaños a Blanco en Instagram.

“¡Feliz cumpleaños, cariño! Tu resistencia emocional, tu disposición positiva, tu talento increíble (que me deja sin palabras), tu humor innegable y tu corazón amoroso y bondadoso me matan por completo. Te amo @itsbennyblanco”, escribió junto a una serie de imágenes de la pareja.

En una entrevista de mayo con la revista WSJ, Blanco reveló que le tomó un tiempo darse cuenta de que tenía sentimientos por Gómez.

“Yo fui el último en saberlo”, dijo Blanco al medio. “Es una locura cómo tu pareja puede estar sentada allí todo el tiempo, frente a tus ojos, y ni siquiera te das cuenta, y luego tienes ese momento de despiste en el que dices: ‘Espera, estoy enamorado’”.

En julio, Gómez le dedicó otro saludo especial a Blanco en Instagram, compartiendo varias instantáneas de la pareja acurrucada y descansando en sillas al sol.

“Gracias por compartir tu vida conmigo hoy y todos los días ”, subtituló Gómez la publicación.