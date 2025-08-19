Antai detecta más casos de nepotismo; van 46 funcionarios sancionados

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha sancionado a 46 funcionarios en lo que va de la actual administración.

La última medida fue contra 16 funcionarios de distintas entidades públicas por incumplimiento del Código de Ética, según informó la institución en un comunicado divulgado este martes.

A finales del año pasado, la Antai recibió una denuncia formal contra tres funcionarios del Municipio de Taboga, señalados de ser familiares directos del alcalde.

Las investigaciones determinaron que el alcalde Ramón Ramos había contratado a su nuera y a su hermano, lo que, a juicio de la entidad, “constituye una clara situación de conflicto de intereses y una violación directa a los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública”. La Antai ordenó la separación de ambos funcionarios e impuso una sanción al alcalde.

La entidad también sancionó al alcalde de Penonomé por haber contratado, por un período determinado, a su hermana, quien posteriormente fue dada de baja. Sin embargo, la falta de nepotismo ya se había configurado, por lo que igualmente fue sancionado.

Otro caso de nepotismo se detectó en la Junta Comunal de Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito, y siete más en la Junta Comunal de Santa Ana, en el distrito de Panamá.

En Omar Torrijos, el representante había contratado a una prima y ambos fueron sancionados. No obstante, el comunicado no precisa si la sanción al familiar del representante implicó su destitución.

En la Junta Comunal de Santa Ana, los funcionarios reconocieron ante la Antai tener algún grado de parentesco con la representante del corregimiento.

Asimismo, la Antai identificó otro caso de nepotismo en una junta comunal del interior del país. Además, sancionó a una funcionaria del Ministerio de Educación y a otra de la Caja de Seguro Social por realizar viajes al exterior mientras se encontraban incapacitadas.

En lo que va de la actual gestión, la Antai ha sancionado a 46 funcionarios: 18 con destitución, 22 con el 50% de su salario mensual, dos con el 35% y uno con el 30%.

Además, un funcionario fue sancionado con el 10% de su salario mensual, a otro se le suspendió el salario por un mes y uno más recibió una amonestación escrita.

“Estas sanciones son el resultado de investigaciones minuciosas y reflejan el firme compromiso de la entidad con la integridad, la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión pública”, señala el comunicado de la Antai.