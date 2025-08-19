Consejo de Gabinete declara proyecto de Río Indio ‘de interés público’

El Consejo de Gabinete declara de interés público el desarrollo del proyecto del Río Indio.

La medida responde a las inquietudes expresadas por las comunidades de la cuenca sobre posibles riesgos de especulación y manejo irregular de tierras vinculados a la creación del nuevo lago.

Para garantizar sus derechos, el Gobierno Nacional anunció dos acciones concretas: la definición del polígono de influencia del proyecto y su declaratoria de interés público.

Con la delimitación del polígono, se establece legalmente qué tierras y comunidades están relacionadas con el desarrollo de la obra, además de los mecanismos para proteger a los residentes y propietarios.

En este sentido, se determinó que cualquier venta de terrenos, nuevas construcciones, préstamos, cambios de uso de suelo o actividades económicas dentro del área deberá contar con la no objeción de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Asimismo, se ordenó que todas las instituciones del Estado colaboren activamente en el desarrollo ordenado del proyecto, agilizando la atención de las necesidades de las comunidades y asegurando respuestas más coordinadas y eficientes.

Por su parte, el administrador del Canal de Panamá, Ricauter Vásquez señaló que llevar acabo este proyecto es “importante e impostergable” para mantener la confiabilidad de la vía y garantizar su operación a largo plazo.

Mientras que , la subadministradora del Canal, Illya Espino de Marotta, señaló que el proyecto de Río Indio es “prioridad para el país” ya que permitirá seguir abasteciendo de agua potable a más de 2 millones de panameños así como mantener la competitividad del Canal.