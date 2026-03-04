Canciller Martínez-Acha promete defensa consular y legal a panameños arrestados en Cuba

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, confirmó este miércoles 4 de marzo que el Gobierno de Panamá brindará apoyo consular y representación legal a los diez ciudadanos panameños detenidos en Cuba, quienes enfrentan acusaciones por presunta “propaganda contra el gobierno”, según autoridades de ese país.

Durante declaraciones recientes, el jefe de la diplomacia panameña explicó que la misión diplomática de Panamá en La Habana ya ha iniciado gestiones para conocer los detalles del proceso judicial y garantizar que los detenidos reciban asistencia legal.

“Van a tener representación legal a través de la misión diplomática de Panamá en ese país. En los últimos días hemos intentado tener comunicación con los diez ciudadanos y estamos enterados de toda la situación legal que están enfrentando”, indicó Martínez-Acha.

El canciller añadió que el embajador panameño en Cuba acudió el pasado lunes a la Cancillería cubana y a instancias judiciales con el objetivo de conocer el tipo penal que se está utilizando en el proceso.

“Se aproximó a la Cancillería y a las instancias judiciales para tomar contacto y darse cuenta del tipo penal que está siendo usado para acusar a los ciudadanos panameños”, detalló.