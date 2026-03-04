  1. Inicio
Canciller Martínez-Acha promete defensa consular y legal a panameños arrestados en Cuba

Por
Darine Waked
  • 04/03/2026 14:36
Cancillería asegura asistencia jurídica y seguimiento diplomático al proceso penal abierto en la isla mientras autoridades cubanas investigan presunta violación de artículos del ‘Código Penal’.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, confirmó este miércoles 4 de marzo que el Gobierno de Panamá brindará apoyo consular y representación legal a los diez ciudadanos panameños detenidos en Cuba, quienes enfrentan acusaciones por presunta “propaganda contra el gobierno”, según autoridades de ese país.

Durante declaraciones recientes, el jefe de la diplomacia panameña explicó que la misión diplomática de Panamá en La Habana ya ha iniciado gestiones para conocer los detalles del proceso judicial y garantizar que los detenidos reciban asistencia legal.

“Van a tener representación legal a través de la misión diplomática de Panamá en ese país. En los últimos días hemos intentado tener comunicación con los diez ciudadanos y estamos enterados de toda la situación legal que están enfrentando”, indicó Martínez-Acha.

El canciller añadió que el embajador panameño en Cuba acudió el pasado lunes a la Cancillería cubana y a instancias judiciales con el objetivo de conocer el tipo penal que se está utilizando en el proceso.

“Se aproximó a la Cancillería y a las instancias judiciales para tomar contacto y darse cuenta del tipo penal que está siendo usado para acusar a los ciudadanos panameños”, detalló.

Apoyo consular y respeto a procesos cubanos

Martínez-Acha aseguró que el Estado panameño dará acompañamiento legal y consular a los detenidos durante el proceso judicial, aunque subrayó que el país respetará los procedimientos internos de Cuba.

“Vamos a dar todo el apoyo consular y también todo el apoyo legal para los diez panameños, por supuesto respetando los procedimientos internos de Cuba”, expresó.

Las autoridades cubanas sostienen que los ciudadanos panameños habrían infringido disposiciones del Código Penal relacionadas con la difusión de propaganda considerada contraria al sistema político de la isla.

Sin embargo, el canciller panameño enfatizó que dichas acusaciones deberán ser probadas dentro del proceso judicial correspondiente.

Cuba alega que se violaron artículos de su Código Penal. Eso tiene que ser demostrado en un proceso”, afirmó.

Defensa de ciudadanos en el exterior

El jefe de la diplomacia panameña reiteró que el Gobierno tiene la obligación de asistir a sus nacionales en el exterior, independientemente de la naturaleza de las acusaciones que enfrenten.

“Nosotros vamos a defender a los panameños y panameñas. Yo tengo una frase que repito: ‘Yo defiendo a mi país y a mis ciudadanos en el exterior, aunque no tengan razón’”, señaló.

Según explicó, la Cancillería mantiene seguimiento constante al caso y continuará realizando gestiones diplomáticas para garantizar que se respeten los derechos de los detenidos durante el proceso judicial.

Contexto del caso

Aunque las autoridades panameñas no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron a la detención, el caso se produce en un contexto de estricta legislación cubana sobre actividades políticas y expresiones consideradas contrarias al Estado.

El Código Penal cubano contempla sanciones para delitos vinculados con propaganda considerada subversiva o acciones interpretadas como intentos de alterar el orden constitucional del país.

Las detenciones de ciudadanos extranjeros bajo este tipo de cargos son poco frecuentes, lo que ha generado atención diplomática sobre el caso.

