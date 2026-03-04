Canciller Martínez-Acha promete defensa consular y legal a panameños arrestados en Cuba

El jefe de la diplomacia panameña reiteró que el Gobierno tiene la obligación de asistir a sus nacionales en el exterior, independientemente de la naturaleza de las acusaciones que enfrenten.'Nosotros vamos a defender a los panameños y panameñas. Yo tengo una frase que repito: ‘Yo defiendo a mi país y a mis ciudadanos en el exterior, aunque no tengan razón’', señaló.Según explicó, la Cancillería mantiene seguimiento constante al caso y continuará realizando gestiones diplomáticas para garantizar que se respeten los derechos de los detenidos durante el proceso judicial.