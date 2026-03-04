Amir Murillo desatado con el Besiktas: Mira el golazo que dejó mudos a todos en la victoria 4-1 ante el Rizespor

El sistema del equipo también favorece mucho al estilo de juego de Murillo. El panameño suele acostumbrar a jugar mucho por dentro, dejando a los extremos desbordar por las bandas y que Murillo pise área para intentar crear peligro. En menos de un mes se ha hecho con el puesto titular en Besiktas.Con este reto completado, <b>Murillo tendrá su primera verdadera prueba de fuego desde su arribo al Besiktas cuando reciban al Galatasaray este sábado 7 de marzo</b>. Los rivales vienen de ser uno de los equipos sorpresas en la UEFA Champions League al eliminar a la Juventus en los <i>play-off</i> del torneo.En el Galatasaray figuras jugadores importantes como Víctor Osimhen, Leroy Sané, Noa Lang, Ilkay Gündogan, Mauro Icardo, Lucas Torreira, entre otros.