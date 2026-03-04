Panamá busca romper el récord de aves registradas en el ‘Global Big Day 2026’

Panamá quiere volar más alto. Y este año, la meta es clara: superar el número de aves registradas y consolidarse como una potencia mundial en observación de especies.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció este 4 de marzo que el país se prepara para romper su propio récord en el próximo Global Big Day, una jornada mundial de conteo de aves organizada por la Universidad de Cornell a través de la plataforma eBird.

“El año pasado, gracias al Global Big Day, con la aplicación eBird, logramos identificar, de las 1032, 771 especies, documentadas por los miles de observadores de aves panameños que salimos al campo a registrarles. Este año, el 9 de mayo, vamos a hacer un esfuerzo todavía mayor para cumplir el país entero”, destacó el ministro.

La cita será el 9 de mayo, cuando científicos, estudiantes, observadores aficionados y ciudadanos en general salgan a cada rincón del país con binoculares, cámaras y celulares en mano, decididos a documentar la riqueza natural que convierte a Panamá en un verdadero paraíso de biodiversidad.

Navarro hizo un llamado especial a los estudiantes y a todos los panameños para sumarse a esta jornada que, más allá de contar aves, posiciona al país como un “hotspot” mundial para el avistamiento. “Los observadores de aves gastan anualmente miles de millones de dólares en viajes. Queremos traerles este paraíso de aves y de biodiversidad que es Panamá”, subrayó.

El mensaje es claro: más que una competencia, el Global Big Day es una celebración de la naturaleza y una oportunidad para demostrar que Panamá no solo es puente del mundo, sino también santuario de alas, cantos y colores que asombran al planeta.