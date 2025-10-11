Panamá participa en el October Big Day con cientos de observadores en todo el país

El ministro encargado de Ambiente, <b>Óscar Vallarino</b>, destacó que cada vez más personas, especialmente jóvenes, se integran a este tipo de iniciativas. Mencionó el uso de las plataformas <b>Merlin</b>, que permite detectar aves por su canto, y <b>eBird</b>, donde se registran los conteos oficiales de la competencia.<i>'Más allá de la competencia, esta es una forma única de conectar con la naturaleza, despertar la curiosidad y fomentar la educación ambiental'</i>, subrayó Vallarino.Por su parte, <b>Jan Axel Cubilla</b>, presidente de la Sociedad Audubon Panamá, señaló que el evento reafirma la posición del país como <b>destino líder en aviturismo</b>, gracias a su alta diversidad biológica.<i> 'Cada año demostramos que la ciencia ciudadana puede generar datos valiosos y situar a Panamá en el mapa mundial de la observación de aves'</i>, dijo.En el <b>Parque Nacional Camino de Cruces</b>, grupos comunitarios como <b>Cruces Trails</b> registraron decenas de especies, mientras que en el <b>Parque Nacional Soberanía</b> participaron estudiantes universitarios de carreras científicas.