Panamá participa en el October Big Day con cientos de observadores en todo el país

Panamá volvió a sumarse este sábado 11 de octubre al October Big Day, una jornada de observación de aves que reúne a miles de personas en todo el mundo y que promueve la ciencia ciudadana a través de la tecnología y la educación ambiental. A nivel nacional, la actividad fue coordinada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Sociedad Audubon Panamá y Organizaciones de Base Comunitaria (OBCs). Familias, estudiantes y aficionados participaron desde parques, zonas boscosas, playas y comunidades, identificando aves conocidas y descubriendo nuevas especies.

El ministro encargado de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó que cada vez más personas, especialmente jóvenes, se integran a este tipo de iniciativas. Mencionó el uso de las plataformas Merlin, que permite detectar aves por su canto, y eBird, donde se registran los conteos oficiales de la competencia. “Más allá de la competencia, esta es una forma única de conectar con la naturaleza, despertar la curiosidad y fomentar la educación ambiental”, subrayó Vallarino. Por su parte, Jan Axel Cubilla, presidente de la Sociedad Audubon Panamá, señaló que el evento reafirma la posición del país como destino líder en aviturismo, gracias a su alta diversidad biológica. “Cada año demostramos que la ciencia ciudadana puede generar datos valiosos y situar a Panamá en el mapa mundial de la observación de aves”, dijo. En el Parque Nacional Camino de Cruces, grupos comunitarios como Cruces Trails registraron decenas de especies, mientras que en el Parque Nacional Soberanía participaron estudiantes universitarios de carreras científicas.