Rosendo Miranda tilda de ‘bochinche’ informe de Contraloría y peritaje en juicio por caso Patrimonio Histórico

”Un bochinche”, así calificó el abogado Rosendo Miranda, que representa al exministro Federico Suárez en el caso Patrimonio Histórico, las declaraciones del perito Aristides Hernández y el informe de la Contraloría General de la Nación sobre presuntos sobrecostos en proyectos millones de construcción.

El informe detalla millones de dólares en lesiones patrimoniales al Estado.

El juicio, que inició esta semana, continuó la mañana de este miércoles 4 de marzo con declaraciones de varios testigos quienes, de acuerdo con la defensa, afirmaron que las afirmaciones del perito no tienen sustento y están basadas en conversaciones casuales, que no se le entregaron las cifras y datos oficiales con los que llega a su conclusión.

En este caso hay nueve personas imputadas, incluyendo al exministro Suárez y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.

Información en desarrollo...