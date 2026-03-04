Secretario del Interior de Estados Unidos visita Caracas para reunirse con autoridades y el sector petrolero

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, arribó la tarde de este miércoles 4 de marzo a Venezuela para comenzar una visita oficial en la ciudad de Caracas, donde se reunirá con las autoridades interinas del país, entre ellas Delcy Rodríguez.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que Burgum, quien también preside el Consejo Nacional de Dominio Energético, sostendrá encuentros con funcionarios venezolanos y representantes de empresas tanto estadounidenses como locales para trabajar en el desarrollo de un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras.

Al llegar fue recibido por la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, y por el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

La Embajada en Caracas calificó la visita como “otro paso vital e histórico” dentro del plan de tres fases de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela, orientado a fortalecer la cooperación bilateral en materia energética y minera.

Durante su estancia, Burgum también abordará temas vinculados al sector petrolero y la minería, sectores considerados clave en la reactivación económica del país caribeño tras el cambio de administración.

Burgum llega a Venezuela un día después que la agencia de noticias Reuters y el diario ABC de España confirmaran que a Delcy Rodríguez se le investiga en Miami por un posible fraude cuando fue canciller.

Aunque el fiscal general adjunto Todd Blanche negó que se efectúe alguna investigación a Rodríguez, con la cual se planee presionarla para que siga las instrucciones de la administración Trump.