Estados Unidos plantea un plan de tres fases para la estabilidad de Venezuela

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general de la Marina, Francis L. Donovan, concluyó este miércoles su visita a Venezuela, en la que estuvo acompañado por la Encargada de Negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, y el Subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire.

El grupo de altos funcionarios estadounidenses se reunió en Caracas el 18 de febrero de 2026 con las autoridades interinas venezolanas, en una serie de encuentros de alto nivel centrados en temas de seguridad y cooperación bilateral.

Según un comunicado oficial del Comando Sur (SOUTHCOM), durante las reuniones los líderes reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio tanto del pueblo venezolano como de los Estados Unidos y del hemisferio occidental.

Las conversaciones se enfocaron en el entorno de seguridad regional y en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan estratégico de tres fases promovido por el presidente Donald Trump, con especial énfasis en la estabilización de Venezuela.

También se destacó la importancia de construir una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental a través de la colaboración con países socios.

Este viaje se enmarca en un momento de intensificación del compromiso de Washington con Caracas, con el fin de abordar desafíos comunes y fortalecer la cooperación en áreas como seguridad, estabilidad y desarrollo en la región.