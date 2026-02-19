Sánchez llama a evitar que sean unos pocos quienes dominen la IA y se socave la democracia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó este jueves a la comunidad internacional a hacer frente a los riesgos de la inteligencia artificial (IA), entre los que citó que sea dominada por unos pocos y no esté al servicio del interés general, y que se pueda socavar la democracia.

Sánchez hizo este llamamiento en su intervención en la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, organizada por la India y con la asistencia de una veintena de jefes de Estado o de Gobierno como el presidente francés, Emmanuel Macron; o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

El jefe del Ejecutivo aseguró que la IA está dotando a la humanidad de un poder sin precedentes, puede ampliar el conocimiento, impulsar la productividad y mejorar el bienestar.

Pero advirtió de que esta tecnología debe estar guiada por valores humanos.

“La IA debe aplicar la libertad, la democracia y los derechos humanos, no socavarlos”, alertó Sánchez, quien se mostró convencido de que el progreso sin ética no es progreso como tampoco lo es la innovación sin propósito ni liderazgo porque eso solo conduce al fracaso.

Liderazgo de la ONUA medida que la IA se acelera defendió que se acelere también la respuesta a esa situación porque hay riesgos reales y cada vez mayores, como la concentración extrema de poder, que en vez de estar al servicio del interés general, esté en manos de unos pocos.

También citó el uso indebido por parte de actores maliciosos, o la pérdida de control humano.

Otros aspectos que instó a afrontar fueron el coste medioambiental o el riesgo de un desplazamiento masivo de puestos de trabajo, ya que, según las estimaciones del Gobierno, la IA podría afectar hasta al 50 % de los puestos laborales administrativos de nivel básico en los próximos años.

En consecuencia, insistió en tomar decisiones ante esos riegos convencido de que las salvaguardias actuales no son suficientes.

La respuesta, a su juicio, debe ser doble, ya que tiene que activarse por cada gobierno en sus marcos nacionales (como recordó que ha hecho España promoviendo la Carta de Derechos Digitales o la creación de la primera agencia supervisora de IA de Europa) al tiempo que se fija un marco de gobernanza global inclusivo que defendió que sea liderado por la ONU.

A Naciones Unidas felicitó por la reciente creación del denominado Panel de Expertos en IA, que calificó de un hito fundamental y cuya primera reunión avanzó que espera acoger España en los próximos meses.

España busca estar a la vanguardia

España también fue sede en la primera semana de febrero de la tercera Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar.

“El uso de la IA en el ámbito militar ha llegado para quedarse, pero debemos garantizar que cumple con el derecho internacional y contribuye -afirmó- a la paz y la seguridad internacionales”.

Ante todo ello, el presidente del Gobierno explicó que España quiere estar a la vanguardia de toda esa transformación, y que actualmente ocupa el sexto lugar del mundo en adopción y competitividad de la IA.

Una posición que recalcó que no es casualidad, sino fruto de una estrategia fundamentada en la inversión pública sostenida, la cooperación europea y un compromiso con la construcción de la soberanía tecnológica.

Ese mismo espíritu es el que garantizó que guía el uso de la IA en el sector público para lograr mejores servicios para los ciudadanos y menos burocracia.

Como prueba de todo ello explicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reconoce a España como líder en IA en la administración pública.

Choque con Musk

“Creemos en la IA para el bien (...) y combatiremos la IA para el mal”, se comprometió Sánchez antes de insistir en que la que quiere España es segura, transparente y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A esta cumbre sobre la IA acudió el presidente del Gobierno en medio del choque dialéctico con el propietario de X, Elon Musk, quien viene criticándole por sus decisiones para que las redes sociales sean responsables de lo que se publica en ellas y por medidas como prohibir el acceso a las mismas de menores de 16 años.

Este miércoles, en la rueda de prensa que ofreció en Nueva Delhi, Sánchez reiteró la necesidad de imponer reglas en las redes sociales frente a algoritmos que difunden contenidos violentos, pornográficos o de odio, y criticó que Musk reaccione con respuestas “zafias” y “amenazantes”.

Contestó así a los últimos mensajes del propietario de X, quien volvió a calificarle de “sucio” y “traidor a España” y coincidió con el mensaje de un usuario que comentaba la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Sánchez y sostenía que éste debería ser detenido. “Por supuesto”, escribió.

Además, el martes, día en que viajó a la India, el Gobierno español invocó el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial.