De India a Panamá: una visión compartida sobre la inteligencia artificial para el Sur Global

En pocas semanas, el foco de la conversación tecnológica mundial se desplazará hacia el Sur Global. Del 16 al 20 de febrero de 2026, Nueva Delhi será sede de la India AI Impact Summit, que se celebrará en el complejo de Bharat Mandapam. No se trata de una reunión más sobre tecnología. Es un intento deliberado por reorientar el debate internacional desde el temor y la abstracción hacia el desarrollo práctico, la inclusión social y los beneficios concretos para millones de personas.

Durante años, la inteligencia artificial se ha discutido sobre todo en términos de riesgos existenciales o de competencia entre potencias. Son preocupaciones legítimas, pero incompletas. Para gran parte del mundo, especialmente en África, América Latina y Asia, la pregunta principal es otra. ¿Cómo puede la IA mejorar la agricultura, la salud, la educación y los servicios públicos? La cumbre india se estructura precisamente alrededor de esa idea, bajo tres ejes sencillos y universales. Personas, Planeta y Progreso.

India llega a esta conversación con experiencia real en usar la tecnología como herramienta de inclusión. Su infraestructura pública digital, desde sistemas de identidad hasta pagos electrónicos, ha permitido integrar a millones de ciudadanos a la economía formal y reducir costos de transacción a escala nacional. La apuesta ahora es aplicar esa misma lógica a la IA.

Soluciones abiertas, adaptadas a idiomas locales, sensibles a la diversidad cultural y pensadas como bienes públicos. Al mismo tiempo, el debate no esquiva los riesgos. La concentración de datos, la dependencia tecnológica y la pérdida de soberanía digital son desafíos que requieren reglas claras y cooperación internacional.

La relación entre India y Panamá tiene raíces profundas. Se remonta al siglo XIX, cuando trabajadores indios participaron en la construcción del ferrocarril y, más tarde, del Canal de Panamá. Hoy, esa historia compartida se proyecta hacia el futuro a través de cinco áreas de acercamiento. Tradición, Trade (comercio), Tecnología, Turismo y Talento.

Como ha señalado recientemente el presidente José Raúl Mulino, India es un socio estratégico para Panamá, especialmente en los campos tecnológico y productivo. La posición del país como centro logístico del hemisferio, combinada con su sólido sector de servicios, lo convierte en un laboratorio ideal para aplicar soluciones de IA en logística portuaria, comercio global, gestión aduanera y cadenas de suministro. La firma reciente de acuerdos bilaterales para proyectos de impacto rápido muestra que esta cooperación ya está pasando del discurso a la práctica.

Las oportunidades van más allá del comercio. En salud, la IA puede apoyar diagnósticos tempranos en zonas apartadas. En educación, ofrecer tutorías personalizadas. En seguridad digital, fortalecer la protección de infraestructuras críticas. Para que todo esto funcione, sin embargo, se necesita confianza mutua, intercambio de talento y marcos regulatorios compatibles. La India AI Impact Summit ofrece justamente un espacio para construir esas alianzas.

La invitación a Panamá es clara. Mirar hacia la India no solo como observador, sino como socio. Participar en desafíos de innovación, cooperar en ciberseguridad y explorar proyectos conjuntos de infraestructura digital permitiría demostrar que el futuro tecnológico del Sur Global no tiene por qué ser importado ni impuesto desde fuera. Puede, y debe, ser co-creado.

En última instancia, el valor de la inteligencia artificial no se medirá por la potencia de sus algoritmos, sino por su capacidad de mejorar vidas y estrechar la cooperación entre países. Esa es la visión que India propone, y la oportunidad que Panamá está bien posicionado para aprovechar.