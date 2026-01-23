  1. Inicio
Estados Unidos dona cuatro lanchas a Panamá para reforzar la seguridad del Canal

La donación del Comando Sur permitirá al Servicio Nacional Aeronaval ampliar sus capacidades de interdicción y respuesta en rutas estratégicas.
Por
Adriana Berna
  • 23/01/2026 14:03
Las embarcaciones fortalecerán la protección de la infraestructura crítica y el combate al crimen organizado transnacional.

El Gobierno de Estados Unidos entregó a Panamá una donación de cuatro lanchas inflables semirrígidas, valoradas en $1.5 millones, destinadas a fortalecer la vigilancia fluvial y portuaria del país y reforzar la seguridad del Canal de Panamá.

La entrega fue realizada por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera; el asesor senior del secretario de Guerra, Patrick Weaver; y el subsecretario interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, durante una ceremonia celebrada el 22 de enero en la sede de la Base Naval Vasco Núñez de Balboa, en la Ciudad de Panamá.

Las embarcaciones, donadas por el Comando Sur de Estados Unidos, permitirán ampliar las capacidades operativas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), mejorando la velocidad, estabilidad y flexibilidad en misiones de vigilancia, interdicción y respuesta marítima, especialmente en las principales vías fluviales y en los accesos al Canal.

Según se informó, la donación se enmarca en la cooperación ampliada en materia de seguridad entre ambos países y busca fortalecer de manera directa la capacidad del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para proteger infraestructuras críticas y combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

“Estas embarcaciones brindan mayor velocidad, estabilidad y flexibilidad operativa para misiones marítimas. Entregadas en nombre del presidente Trump, ampliarán las capacidades de vigilancia, interdicción y respuesta del servicio Aeronaval en las principales vías fluviales de Panamá y en los accesos al Canal”, destacó el embajador Cabrera.

El diplomático subrayó que esta cooperación bilateral respalda los esfuerzos conjuntos para proteger el Canal de Panamá, salvaguardar sus accesos estratégicos, desarticular redes de narcotráfico y promover la estabilidad regional.

“Los hombres y mujeres de Aeronaval están en la primera línea de este trabajo diario. Su profesionalismo, dedicación y valentía son el escudo que protege las costas de Panamá y su vital comercio marítimo”, añadió Cabrera.

Las autoridades destacaron que esta donación refuerza la relación estratégica entre Estados Unidos y Panamá, consolidando el compromiso compartido de fortalecer la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y garantizar una defensa robusta del Canal, una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio mundial.

