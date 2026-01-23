Estados Unidos dona cuatro lanchas a Panamá para reforzar la seguridad del Canal

El Gobierno de <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> entregó a <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> una donación de cuatro lanchas inflables semirrígidas, valoradas en <b>$1.5 millones</b>, destinadas a fortalecer la vigilancia fluvial y portuaria del país y reforzar la seguridad del Canal de Panamá.La entrega fue realizada por el <b>embajador de Estados Unidos en Panamá, <a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Marino Cabrera</a></b>; el <b>asesor senior del secretario de Guerra, Patrick Weaver</b>; y el <b>subsecretario interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire</b>, durante una ceremonia celebrada el <b>22 de enero</b> en la sede de la <b>Base Naval Vasco Núñez de Balboa</b>, en la Ciudad de Panamá.Las embarcaciones, donadas por el <b>Comando Sur de Estados Unidos</b>, permitirán ampliar las capacidades operativas del <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</a></b>, mejorando la velocidad, estabilidad y flexibilidad en misiones de vigilancia, interdicción y respuesta marítima, especialmente en las principales vías fluviales y en los accesos al Canal.Según se informó, la donación se enmarca en la cooperación ampliada en materia de seguridad entre ambos países y busca fortalecer de manera directa la capacidad del <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública (Minseg)</a></b> para proteger infraestructuras críticas y combatir a las organizaciones criminales transnacionales.