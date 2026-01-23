Estados Unidos dona cuatro lanchas a Panamá para reforzar la seguridad del Canal

El Gobierno de Estados Unidos entregó a Panamá una donación de cuatro lanchas inflables semirrígidas, valoradas en $1.5 millones, destinadas a fortalecer la vigilancia fluvial y portuaria del país y reforzar la seguridad del Canal de Panamá.

La entrega fue realizada por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera; el asesor senior del secretario de Guerra, Patrick Weaver; y el subsecretario interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, durante una ceremonia celebrada el 22 de enero en la sede de la Base Naval Vasco Núñez de Balboa, en la Ciudad de Panamá.

Las embarcaciones, donadas por el Comando Sur de Estados Unidos, permitirán ampliar las capacidades operativas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), mejorando la velocidad, estabilidad y flexibilidad en misiones de vigilancia, interdicción y respuesta marítima, especialmente en las principales vías fluviales y en los accesos al Canal.

Según se informó, la donación se enmarca en la cooperación ampliada en materia de seguridad entre ambos países y busca fortalecer de manera directa la capacidad del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para proteger infraestructuras críticas y combatir a las organizaciones criminales transnacionales.