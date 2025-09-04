Aeronaves del Comando Sur comenzarán despliegue en Panamá

A través de comunicado de prensa, se informó que el Comando Sur de los Estados Unidos iniciará el despliegue de nueve aeronaves sobre el territorio panameño incluyendo cinco (5) aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B), dos UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook.

Según informó el Servicio Nacional Aeronaval, este despliegue se desarrolla en marco del ejercicio PANAMAX Alpha - Fase II, de entrenamiento y ejecución, que se realizará del 5 al 15 de septiembre.

“La ejecución del ejercicio PANAMAX y los entrenamientos conjuntos contribuyen a fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño, para la protección del Canal de Panamá”, dice la nota de prensa.