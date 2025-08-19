Jefe del Comando Sur otra vez en Panamá | Entrenamiento conjunto entre panameños y estadounidenses en Colón

El jefe del Comando Sur Estados Unidos, Alvin Holsey, visitó Panamá y la provincia de Colón entre el 17 y el 18 de agosto con el fin de reunirse con líderes de la seguridad panameña.

Así lo informó la tarde de este martes 19 de agosto la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que detalló que Holsey también visitó el curso combinado de orientación en la selva entre Estados Unidos y Panamá en la Base Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval, en Colón.

De acuerdo con la sede diplomática, el curso de orientación en la selva es una capacitación dirigida por los estamentos de seguridad panameños, en coordinación con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.

El objetivo es entrenar al personal estadounidense y panameño en habilidades de supervivencia y movilidad necesarias para operar en entornos austeros.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la importancia estratégica de la iniciativa de entrenamiento de los agentes de ambos países.

“Este curso subraya cómo Panamá y Estados Unidos estamos ampliando nuestra cooperación en seguridad en maneras que fortalecen a ambas naciones”, dijo Cabrera.

“Al entrenar mano a mano en entornos exigentes, estamos aumentando nuestra capacidad para enfrentar desafíos compartidos, y al mismo tiempo reafirmamos nuestro respeto mutuo, soberanía y compromiso con la estabilidad regional.”

Esta es la tercera visita de Holsey a Panamá este año para destacar el compromiso de Estados Unidos de fortalecer su larga relación con Panamá, basada en el respeto mutuo, la cooperación y un compromiso compartido con la soberanía, la seguridad y la prosperidad.

Por su lado, Holsey dijo que “este entrenamiento refleja la solidez de nuestra cooperación en seguridad con Panamá”.