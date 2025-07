Embajador de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá: ‘es un asunto de seguridad nacional’

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó las instalaciones del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE), donde se reunió con su junta directiva, siendo la primera visita del diplomático a un medio impreso de circulación nacional.

“Quisiera felicitar a La Estrella de Panamá, más de un siglo que ha informado al pueblo de Panamá y ha abogado por la democracia, teniendo una prensa independiente e informando al pueblo”, dijo Cabrera, quien recorrió la redacción y la rotativa de GESE.

Durante el encuentro, directivos y periodistas conversaron con el embajador sobre asuntos políticos, comerciales e históricos, ligados a las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

En cuanto a los acercamientos entre el Gobierno y Washington, Cabrera destacó las políticas conjuntas para contener la migración irregular en la región del Darién, así como aspectos de seguridad y en el Canal de Panamá, que reiteró es un “asunto de seguridad nacional” para Estados Unidos.

“Asegurar que el Canal esté seguro, estamos trabajando siempre juntos con el Minseg [Ministerio de Seguridad] para asegurar que esté seguro y también las aguas alrededor de Panamá”, dijo.

Paso gratuitos de barcos de Estados Unidos

En cuanto a las demandas de su gobierno sobre un paso “gratuito” de buques estadounidenses por el Canal, el diplomático indicó que todavía está por determinarse el “mecanismo” acordado con la administración Mulino para implementar lo que ambos gobiernos han definido como “costo neutral”. “Es algo que se ha firmado, para buscar un mecanismo y todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre eso”, recalcó.

Calificó como “positiva” la disminución del número de migrantes irregulares que ingresan desde el sur del continente hacia Estados Unidos, respaldando así las políticas del gobierno de José Raúl Mulino en ese tema.

“La cooperación de seguridad de que estábamos hablando, son cosas como el Darién, donde hemos visto los resultados, el presidente José Raúl Mulino, el presidente [Donald] Trump están trabajando juntos, gracias a su liderazgo hoy está cerrada [la frontera]”, remarcó.

Discurso sobre China

Sobre la supuesta “injerencia china” en la región y Panamá, uno de los principales intereses de la Casa Blanca para su política exterior, Cabrera insistió en la postura de su gobierno de que esta “no es buena para Panamá”.

“Lo que le puedo decir es que la presencia china no es buena para Panamá, no es buena para el hemisferio y para Estados Unidos. Lo hemos visto en muchos países que han hecho ataques cibernéticos como Paraguay, Costa Rica, Guatemala y la República Checa”, aseguró.

Cabrera hizo hincapié en que su preocupación no se ciñe a los puertos, sino también en la tecnología de fabricación china que tiene un amplio uso en el país. “Hemos visto cámaras en diferentes lugares que ellos han regalado, de las que no se sabe el tipo de tecnología, cosas de comunicaciones que no son seguras”, dijo.