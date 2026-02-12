Delcy Rodríguez advierte que María Corina Machado “tendrá que responder ante Venezuela” si regresa al país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista difundida este jueves 12 de febrero por la cadena estadounidense NBC que si la líder opositora María Corina Machado regresa al país “tendrá que responder ante Venezuela”.

“¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”, añadió la líder interina, quien aseguró no saber por qué existe tanto revuelo en torno a la integridad de Machado una vez que pise suelo venezolano.

En la entrevista con la periodista Kristen Welker, reafirmó que ella es la única a cargo de Venezuela por designación constitucional, y no el presidente estadounidense Donald Trump, al tiempo que confirmó haber mantenido dos conversaciones telefónicas con él, que se condujeron, según Rodríguez, en un tono “muy respetuoso”.

Rodríguez también aprovechó las cámaras de NBC para reiterar que, en su opinión, el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, quien fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero en el marco de la operación ‘Determinación Absoluta’. “Estoy convencida de que tanto el presidente Maduro como [la primera dama] Cilia Flores son inocentes”, señaló en relación con los cargos por narcoterrorismo formulados en su contra por la justicia estadounidense.

En la misma cadena, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien se reunió ayer con la presidenta interina con el objetivo de sentar las bases de una asociación estratégica a largo plazo en materia petrolera, ratificó la confianza de la Casa Blanca en Rodríguez.

“Nosotros ya estamos trabajando con ella desde hace cinco semanas. Ha sido una cooperación fabulosa. Ella realizó cambios inmensos y positivos. La cooperación comienza con buen pie”, manifestó.

Cuando la periodista de NBC le preguntó quién realmente está a cargo de Venezuela, Wright respondió que si bien “los venezolanos están a cargo de Venezuela, los Estados Unidos tienen una forma de hacer presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”.

Wright también consideró que podrían celebrarse elecciones en el país antes de que termine la segunda administración de Trump, mientras que Rodríguez afirmó que para llegar a ese contexto se tendrían que dar las condiciones propicias. Se prevé que este jueves Wright realice una visita a diversos pozos que forman parte de la industria petrolera venezolana.