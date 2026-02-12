Cebolleros de Coclé recibirán $35 mil del ISA tras pérdidas por inundaciones

El <b><a href="/tag/-/meta/isa-instituto-de-seguro-agropecuario">gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Ariel Espino</a></b>, informó que la institución se prepara para desembolsar las primeras indemnizaciones a raíz del impacto que ocasionarion las lluvias en varias producciones, durante el mes de febrero. Las afectaciones, provocadas por lluvias inusuales y fuertes vientos que impactaron principalmente el norte y el centro del país, han dejado daños considerables en rubros estratégicos como<b> la cebolla, el plátano y el café. </b>Durante su intervención, Espino destacó el caso crítico de<b> la provincia de Coclé, específicamente en el área de Río Grande</b>. El desbordamiento del río, originado por intensas lluvias en la cordillera, afectó directamente a cinco productores asegurados, sumando <b>una superficie de 5.34 hectáreas de cebolla.</b> Según el funcionario, estas parcelas ya han pasado de un estado de contingencia a pérdida total, estimándose un pago de<b> $35,000</b> que se espera concretar tras el paso de las festividades de Carnaval, una vez que los expedientes cumplan con la fiscalización de la Contraloría General de la República.