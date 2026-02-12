Cebolleros de Coclé recibirán $35 mil del ISA tras pérdidas por inundaciones

El gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Ariel Espino, informó que la institución se prepara para desembolsar las primeras indemnizaciones a raíz del impacto que ocasionarion las lluvias en varias producciones, durante el mes de febrero. Las afectaciones, provocadas por lluvias inusuales y fuertes vientos que impactaron principalmente el norte y el centro del país, han dejado daños considerables en rubros estratégicos como la cebolla, el plátano y el café. Durante su intervención, Espino destacó el caso crítico de la provincia de Coclé, específicamente en el área de Río Grande. El desbordamiento del río, originado por intensas lluvias en la cordillera, afectó directamente a cinco productores asegurados, sumando una superficie de 5.34 hectáreas de cebolla. Según el funcionario, estas parcelas ya han pasado de un estado de contingencia a pérdida total, estimándose un pago de $35,000 que se espera concretar tras el paso de las festividades de Carnaval, una vez que los expedientes cumplan con la fiscalización de la Contraloría General de la República.

El panorama nacional también incluye reportes de otras regiones. En Colón, se han registrado daños parciales en 150 unidades de plátano debido a los vientos, mientras que en Bocas del Toro se contabilizan pérdidas en plantaciones de café y banano. Por otro lado, en la provincia de Veraguas, unas 14.8 hectáreas de sandía se encuentran actualmente bajo “contingencia”. Espino explicó que este término técnico implica una vigilancia preventiva: el productor reporta el riesgo y los técnicos del ISA evalúan en campo si el daño derivará en una pérdida indemnizable.