  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

ISA calcula más de $280.000 en indemnizaciones a productores por lluvias

Las lluvias registradas en el país causaron grandes pérdidas en los cultivos sembrados.
Las lluvias registradas en el país causaron grandes pérdidas en los cultivos sembrados.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/11/2025 00:00
Según datos del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), los cultivos de arroz y hortalizas fueron los más afectados por las inundaciones causadas por los últimos aguaceros registrados en el interior del país

Un total de 188.21 hectáreas de cultivos, entre arroz y hortalizas, se vieron afectadas con las recientes inundaciones causadas por las lluvias registradas en el interior del país, según un informe del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

El documento, presentado este jueves, revela que las inundaciones dañaron unas 94 hectáreas de cultivos de arroz, en Coclé; 30.7 hectáreas en Los Santos; 55.1 hectáreas en Veraguas; y 9 hectáreas en Herrera. Mientras que de las hortalizas se contabilizaron 2.51 hectáreas afectadas por el exceso de lluvias en la provincia de Chiriquí.

Los cálculos estimados, en concepto de indemnizaciones, alcanzan los $288,000 que serán distribuidos a los productores para hacer frente a los daños sufridos y recuperar los cultivos.

Ariel Espino, gerente del ISA, explicó que la mayor afectación se registró en la producción de arroz, representado un 99 % de la estadística.

El funcionario también destacó la falta de aseguramiento que existe actualmente en la producción de arroz para hacer frente a las afectaciones en los cultivos por las inclemencias del tiempo. En ese sentido, explicó que a nivel nacional, hay unas 90,000 hectáreas de cultivo de arroz y lo asegurado por el ISA solo son 15,000 hectáreas.

Ante este escenario, Espino reiteró a los productores nacionales la importancia de asegurar sus inversiones en el campo agrícola, pecuario y complementario. “Con las últimas lluvias se vieron afectados unos 17 productores y 500 hectáreas, en todo el país”, detalló Espino.

Pagos cancelados

El gerente del ISA indicó que esperan hacer el pago de la totalidad de los $288,000 antes de finalizar el 2025. Recordó que en el último mes han logrado bajar los tiempos de pago a los productores. Desde su sistema digital ISA-CORE lograron realizar el primer pago de indemnización que no demoró menos de 20 días.

Durante el periodo 2020-2025, el ISA ha indemnizado $22,4 millones a los productores nacionales. De ese total, $2.2 millones corresponden al 2025, $3.3 millones al 2024, $3.8 millones al 2023, $4.0 millones al 2022, $3.0 millones al 2021 y $5.8 millones al 2020.

VIDEOS
Lo Nuevo