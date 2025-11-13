ISA calcula más de $280.000 en indemnizaciones a productores por lluvias

Un total de 188.21 hectáreas de cultivos, entre arroz y hortalizas, se vieron afectadas con las recientes inundaciones causadas por las lluvias registradas en el interior del país, según un informe del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

El documento, presentado este jueves, revela que las inundaciones dañaron unas 94 hectáreas de cultivos de arroz, en Coclé; 30.7 hectáreas en Los Santos; 55.1 hectáreas en Veraguas; y 9 hectáreas en Herrera. Mientras que de las hortalizas se contabilizaron 2.51 hectáreas afectadas por el exceso de lluvias en la provincia de Chiriquí.

Los cálculos estimados, en concepto de indemnizaciones, alcanzan los $288,000 que serán distribuidos a los productores para hacer frente a los daños sufridos y recuperar los cultivos.

Ariel Espino, gerente del ISA, explicó que la mayor afectación se registró en la producción de arroz, representado un 99 % de la estadística.

El funcionario también destacó la falta de aseguramiento que existe actualmente en la producción de arroz para hacer frente a las afectaciones en los cultivos por las inclemencias del tiempo. En ese sentido, explicó que a nivel nacional, hay unas 90,000 hectáreas de cultivo de arroz y lo asegurado por el ISA solo son 15,000 hectáreas.

Ante este escenario, Espino reiteró a los productores nacionales la importancia de asegurar sus inversiones en el campo agrícola, pecuario y complementario. “Con las últimas lluvias se vieron afectados unos 17 productores y 500 hectáreas, en todo el país”, detalló Espino.