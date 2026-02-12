Carnavales en Panamá: el plan para convertirlo en un producto turístico mundial

Por su parte, la administradora de la<b><a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama"> ATP</a> </b>reforzó esta visión al señalar que el Carnaval debe evolucionar para volverse un 'ancla' que retenga al turista extranjero durante los cinco días de fiesta.<i><b>'El Carnaval va más allá de una mojadera o una tarima con artistas nacionales. Tenemos que tener un producto que nos permita volvernos atractivos para convertir los carnavales en un lugar donde el turista tenga que venir y quedarse'</b></i>, explicó De León. Para la administradora, el objetivo de su administración es estructurar una oferta que trascienda lo tradicional y genere una ocupación hotelera sostenida.Por el momento, la organización del Carnaval en la ciudad capital es liderada por la <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b>, que para este año lo denomino <b>Festival Carnavalístico Volumen Caribe.</b> La Alcaldía informó a<b> La Estrella de Panamá</b> que la inversión suma los <b>$276,728.75</b>, que serán destinado para la organización de la tarima, artistas invitados y logística. Se espera la llegada de<b> 300 mil personas</b> y una derrama económica de <b>$50 millones. </b>