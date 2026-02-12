Carnavales en Panamá: el plan para convertirlo en un producto turístico mundial

El sector turístico de Panamá tiene la mirada puesta en una transformación profunda de su fiesta más grande. Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), y Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), coinciden en que el Carnaval debe dejar de ser visto únicamente como una celebración local para convertirse en un producto comercial de exportación, siguiendo modelos exitosos como el de Brasil.

Para Nadkyi Duque, el potencial del Carnaval de Panamá es “potable para ser vendido y comercializado” a nivel global.

La presidenta de Camtur adelantó que la cámara trabajará en la creación de un patronato bajo una alianza público-privada, una estructura que considera vital para elevar el estándar de la festividad.

“Es importante que un producto como el Carnaval de Panamá no se deje perder y no sea solamente lo que es hoy en día”, señaló Duque, enfatizando que estas alianzas son las que garantizan resultados tangibles y sostenibilidad en el tiempo.

A pesar de los retos presupuestarios y las prioridades de Estado, como la situación de la Caja de Seguro Social, Duque se mostró optimista sobre el crecimiento del sector.

Tras cerrar el 2025 con un crecimiento del 8%, la líder del sector privado proyecta que, gracias a la promoción internacional de Promtur y las alianzas con aerolíneas, Panamá podría alcanzar un crecimiento del 15% este año.