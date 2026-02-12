CSS activa plan especial de atención médica en Carnavales con 22 centros 24 horas

La <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social</a> informó que durante los días de carnavales activará un plan especial de atención médica durante carnvales,<b> c</b><b>on 22 instalaciones de salud que ofrecerán servicios de urgencias las 24 horas en todo el país</b>, como parte del operativo preventivo ante el aumento de emergencis en estas fechas.Entre los centros con atención continua se encuentran hospitales y policlínicas en distintas provincias, como el <b>Complejo Hospitalario</b> <b>Dr. Arnulfo Arias Madrid</b>, l<b>os hospitales Susana Jones Cano</b> e<b> Irma de Lourdes Tzanetatos</b> en Panamá Metro; el hospital <b>Dr. Gustavo Nelson Collado</b> en Herrera; el hospital <b>Dr. Rafael Estévez</b> en Coclé; <b>Dr. Ezequiel Abael </b>en Veraguas; el hospital <b>Dr. Rafael Hernández L.</b> en Chiriquí; el hospital <b>Dr. Manuel Amador Guerrero</b> en Colón, además de varias policlínicas en <b>Arraiján, La Chorrera, San Carlos, Juan Díaz, San Miguelito </b>y<b> Bocas del Toro</b>, entre otras regiones.<b>La CSS también mantendrá unidades con horarios extendidos hasta las 11:00 p.m., como las policlínicas de Betania, Calidonia </b>y <b>David</b>, mientras que otros centros operarán hasta las 7:00 p.m., entre ellos instalaciones en San Francisco, San Antonio, Las Cumbres, y Penonomé.