  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

CSS activa plan especial de atención médica en Carnavales con 22 centros 24 horas

Entre los centros con atención continua se encuentran hospitales y policlínicas en distintas puntos del país.
Entre los centros con atención continua se encuentran hospitales y policlínicas en distintas puntos del país. Cedida
Por
Deborah Peña
  • 12/02/2026 16:08
La CSS también mantendrá unidades con horarios extendidos hasta las 11:00 p.m.

La Caja de Seguro Social informó que durante los días de carnavales activará un plan especial de atención médica durante carnvales, con 22 instalaciones de salud que ofrecerán servicios de urgencias las 24 horas en todo el país, como parte del operativo preventivo ante el aumento de emergencis en estas fechas.

Entre los centros con atención continua se encuentran hospitales y policlínicas en distintas provincias, como el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, los hospitales Susana Jones Cano e Irma de Lourdes Tzanetatos en Panamá Metro; el hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Herrera; el hospital Dr. Rafael Estévez en Coclé; Dr. Ezequiel Abael en Veraguas; el hospital Dr. Rafael Hernández L. en Chiriquí; el hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en Colón, además de varias policlínicas en Arraiján, La Chorrera, San Carlos, Juan Díaz, San Miguelito y Bocas del Toro, entre otras regiones.

La CSS también mantendrá unidades con horarios extendidos hasta las 11:00 p.m., como las policlínicas de Betania, Calidonia y David, mientras que otros centros operarán hasta las 7:00 p.m., entre ellos instalaciones en San Francisco, San Antonio, Las Cumbres, y Penonomé.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo