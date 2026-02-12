CSS activa plan especial de atención médica en Carnavales con 22 centros 24 horas

La Caja de Seguro Social informó que durante los días de carnavales activará un plan especial de atención médica durante carnvales, con 22 instalaciones de salud que ofrecerán servicios de urgencias las 24 horas en todo el país, como parte del operativo preventivo ante el aumento de emergencis en estas fechas.

Entre los centros con atención continua se encuentran hospitales y policlínicas en distintas provincias, como el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, los hospitales Susana Jones Cano e Irma de Lourdes Tzanetatos en Panamá Metro; el hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Herrera; el hospital Dr. Rafael Estévez en Coclé; Dr. Ezequiel Abael en Veraguas; el hospital Dr. Rafael Hernández L. en Chiriquí; el hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en Colón, además de varias policlínicas en Arraiján, La Chorrera, San Carlos, Juan Díaz, San Miguelito y Bocas del Toro, entre otras regiones.

La CSS también mantendrá unidades con horarios extendidos hasta las 11:00 p.m., como las policlínicas de Betania, Calidonia y David, mientras que otros centros operarán hasta las 7:00 p.m., entre ellos instalaciones en San Francisco, San Antonio, Las Cumbres, y Penonomé.